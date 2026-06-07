Принуждение к миру: в The Telegraph рассказали о масштабном плане Украины в отношении РФ

Украина реализует масштабный план, который должен усложнить обеспечение российских войск и заставить РФ потерять возможность поддерживать активные боевые действия. Киев фактически вернулся к идее изоляции Крыма, которая была одной из ключевых целей контрнаступления 2023 года. Однако на этот раз наша страна использует для этого не наземные войска, а беспилотники.

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Об этом говорится в материале The Telegraph. Издание отмечает, что в последнее время украинские дроны все чаще атакуют важные военные и логистические объекты на территории России и оккупированных ею территориях.

Авторы публикации напоминают, что еще примерно полгода назад положение России выглядело значительно сильнее. Оккупанты продолжали продвижение на фронте, тогда как Украина сталкивалась с острой нехваткой ресурсов.

Однако сейчас ситуация постепенно меняется. Украинские силы начали системно наносить удары по объектам, которые имеют важное значение для снабжения российской армии. Одним из главных направлений таких атак стала трасса Р-280. Эта дорога соединяет Ростов-на-Дону с оккупированными Мариуполем, Бердянском, Мелитополем и Крымом. Именно через нее проходит значительная часть снабжения для российских войск на юге.

По данным The Telegraph, за последние недели на этом маршруте регулярно уничтожаются грузовые автомобили, топливозаправщики и другая техника, которая используется для обеспечения российской армии.

В издании отмечают, что нынешняя кампания фактически возрождает одну из главных идей украинского контрнаступления 2023 года – изоляцию Крыма от основных путей снабжения. Но если три года назад для достижения этой цели планировали использовать танки и пехоту, то теперь главную роль играют ударные беспилотники.

Один из разработчиков плана летнего контрнаступления 2023 года, генерал Михаил Забродский, пояснил, что после неудачи наступательной операции сама идея не исчезла.

"После отсутствия успеха [контрнаступления]... идея изоляции Крыма снова вернулась. Сегодня количество и качество ударных дронов Вооруженных сил Украины позволяют реализовать такой план", – цитирует издание генерала.

В то же время Забродский предостерег, что одна лишь изоляция Крыма не станет решающим фактором в войне. По его словам, рано или поздно Россия может найти альтернативные маршруты поставок или новые способы противодействия украинским атакам.

В The Telegraph обращают внимание на то, что нынешняя стратегия Украины имеет более реалистичные и сдержанные цели, чем контрнаступление 2023 года. Если тогда главной задачей было освобождение оккупированных территорий, то сейчас украинские военные прежде всего стремятся стабилизировать ситуацию на фронте и остановить дальнейшее продвижение врага. Только после достижения этой цели, считают украинские военные аналитики, можно будет говорить о возвращении захваченных территорий.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк объяснил логику такого подхода.

"Вся идея заключалась в том, что если они не могут поддерживать фронт, то наземная война мертва – наземная война в этой зоне будет завершена", – сказал он.

В издании отмечают, что дальнейший успех будет зависеть от того, сможет ли Украина сохранить преимущество в беспилотных технологиях и продолжить наносить удары по российской логистике. Также эксперты обращают внимание еще на одно важное отличие от контрнаступления 2023 года. Тогда украинская власть и западные медиа много говорили о будущих планах, из-за чего россияне могли заранее готовиться к возможным действиям Украины.

Теперь ситуация другая. Большинство операций происходит в условиях значительно большей секретности. Как отмечает автор материала, сейчас все видят только результаты уже проведенных ударов и операций, но не знают, какие шаги Украина планирует предпринять дальше.

"Не ожидайте, что украинцы заранее объявят о своем следующем шаге", – подытожил автор статьи.

Как сообщал OBOZ.UA, мобилизация в России от 300 до 500 тысяч человек может существенно изменить ход войны и создать серьезные вызовы для Украины. Вместе с тем нельзя полностью исключать вероятность применения оккупантами тактического ядерного оружия на фронте, чтобы прорвать украинскую оборону.

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