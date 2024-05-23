Принял последний бой под Волчанском: на фронте погиб воин из Полтавщины
Российское полномасштабное вторжение в Украину забрало жизнь еще одного мужественного защитника нашего государства – в боях с оккупантами погиб военный Иван Литвин. Последний бой воин принял в районе Волчанске на Харьковщине.
О потере сообщили на Facebook-странице Департамента социальной защиты населения города Кременчуга. Жизнь Литвина оборвалась на фронте 18 мая.
У погибшего защитника Украины остались мать, жена и дети.
"С большой грустью сообщаем, что 18 мая 2024 года героически погиб, защищая территориальную целостность Украины во время агрессии войск Российской Федерации в районе населенного пункта Волчанск, Харьковской области, верный сын, любящий муж и отец, преданный защитник Родины – Иван Иванович Литвин", – говорится в сообщении департамента.
Похоронят Литвина в Кременчуге в пятницу, 24 мая. В 12:00 с воином простятся в Свято-Николаевском соборе.
На 13:00 запланирован выезд в Свиштовское кладбище и прощание в мемориальном секторе почетных захоронений Защитников и Защитниц Украины.
Ранее стало известно, что в Харьковской области во время выполнения боевого задания в результате российских обстрелов погиб украинский военнослужащий Валерий Козак. Герой проживал в городе Изяслав в Хмельницкой области.
Он служил стрелком – помощником гранатометчика механизированного батальона одной из бригад Вооруженных сил.
Как писал OBOZ.UA:
– 20 мая на фронте погиб 38-летний Герой Александр Гавловский, который в мирной жизни работал шахтером в Кривом Роге. Трагедия произошла у села Уманское Донецкой области.
– А около Сватово Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Сергей Десна. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 мая.
– В Донецкой области 15 мая во время выполнения боевого задания погиб штаб-сержант Игорь Уткин из Киевской области.
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