Принял последний бой под Волчанском: на фронте погиб воин из Полтавщины

Российское полномасштабное вторжение в Украину забрало жизнь еще одного мужественного защитника нашего государства – в боях с оккупантами погиб военный Иван Литвин. Последний бой воин принял в районе Волчанске на Харьковщине.

О потере сообщили на Facebook-странице Департамента социальной защиты населения города Кременчуга. Жизнь Литвина оборвалась на фронте 18 мая.

У погибшего защитника Украины остались мать, жена и дети.

"С большой грустью сообщаем, что 18 мая 2024 года героически погиб, защищая территориальную целостность Украины во время агрессии войск Российской Федерации в районе населенного пункта Волчанск, Харьковской области, верный сын, любящий муж и отец, преданный защитник Родины – Иван Иванович Литвин", – говорится в сообщении департамента.

Похоронят Литвина в Кременчуге в пятницу, 24 мая. В 12:00 с воином простятся в Свято-Николаевском соборе.

На 13:00 запланирован выезд в Свиштовское кладбище и прощание в мемориальном секторе почетных захоронений Защитников и Защитниц Украины.

Ранее стало известно, что в Харьковской области во время выполнения боевого задания в результате российских обстрелов погиб украинский военнослужащий Валерий Козак. Герой проживал в городе Изяслав в Хмельницкой области.

Он служил стрелком – помощником гранатометчика механизированного батальона одной из бригад Вооруженных сил.

Как писал OBOZ.UA:

– 20 мая на фронте погиб 38-летний Герой Александр Гавловский, который в мирной жизни работал шахтером в Кривом Роге. Трагедия произошла у села Уманское Донецкой области.

– А около Сватово Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Сергей Десна. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 мая.

– В Донецкой области 15 мая во время выполнения боевого задания погиб штаб-сержант Игорь Уткин из Киевской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!