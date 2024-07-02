'Приоритет – собственная способность': в Минобороны рассказали о планах построения индустрии дальнобойного оружия

Приоритетом для Украины является построение собственной индустрии дальнобойного оружия. Это необходимо сделать, чтобы снизить зависимость от помощи со стороны партнеров.

Видео дня

Важно, чтобы у нашей страны была собственная способность. Об этом заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков заявил в интервью американскому изданию Defense News.

"Это нелегко, это требует времени. Однако мы не можем всегда рассчитывать только на иностранную поддержку", – подчеркнул он.

В то же время Клименков признал, что сейчас у Украины "недостаточно возможностей", чтобы создать необходимое количество собственного оружия большой дальности.

Это значит, что пока Украине нужно будет продолжать использовать оружие других государств и придерживаться их правил по его применению против страны-агрессора.

Другой высокопоставленный украинский чиновник, с которым пообщались журналисты, также сказал, что Украина знает, как производить ракеты и дроны дальнего действия, и могла бы увеличить их выпуск, но для этого не хватает финансирования.

Как сообщал OBOZ.UA, союзники Украины работают над усилением противовоздушной обороны нашего государства. В ближайшее время украинцы могут услышать новые объявления, связанные с укреплением украинской ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!