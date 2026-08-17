Приоритеты точечных ударов и защита городов: Зеленский заслушал доклад о ситуации на фронте и объявил о кадровых изменениях в армии

17 августа президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад о ситуации на фронте, защиты городов и прифронтовой логистики от вражеских дронов, а также отметил подготовку кадровых решений, предложенных главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаилом Драпатым. Он подчеркнул эффективность дипломатических ударов, что свидетельствует о правильности выбранного Украиной курса, и отметил их приоритетность в дальнейшем.

Видео дня

Об этом президент сообщил на своем официальном канале Zelenskiy / Official. А также анонсировал кадровые решения в армии.

Что известно

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого и и.о. министра обороны Евгения Хмары о ситуации на фронте.

"Много подробностей о направлениях в Донецкой области: ситуация в Константиновке, Славянское направление, Покровское. У нас есть обновленные данные о задачах российской армии в соответствующих районах, и мы готовим наши контрмеры", – отметил президент.

Главные истории дня

Глава государства поблагодарил все подразделения, которые защищают позиции и мастерски применяют дроны необходимых типов.

По его словам, министр обороны доложил о защите украинских городов, общин и прифронтовой логистики от российских дронов. В то же время обсудили, как можно усилить эту защиту.

"Для этого необходимо выделить дополнительные ресурсы. Совместно с главнокомандующим ВСУ определили, какие дополнительные организационные меры могут усилить нашу защиту именно на этих наиболее интенсивных направлениях", – говорится в сообщении.

Также Зеленский анонсировал кадровые изменения в армии.

"Поручил подготовить кадровые решения, предложенные главнокомандующим", – написал президент.

Также они обсудили ход выполнения дальнобойных операций за первую половину августа. Так, украинские дальнобойные удары наносят значительный ущерб врагу, что подтверждает правильность выбранного нами направления.

"Подтвердили приоритеты дальнобойных ударов на следующие недели и на сентябрь – подтвержденные российские потери доказывают правильность нашего курса на дальнобойные удары. Слава Украине!" – отметил глава государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о плане дальнобойных санкций. Да. Украина продолжает выполнять план дальнобойных санкций – наши военные наносят все больше ударов по территории страны-агрессора РФ. Фактически мы добились блокирования российского юга и теперь расширяем эту стратегическую операцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!