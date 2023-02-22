Пришло время для контрнаступления: в Британии дали прогноз для Украины на поле боя

В Британии дали позитивный прогноз для Украины на поле боя. Там считают, что пришло время для контрнаступления и Вооруженные силы нашей страны должны вскоре его начать.

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Об этом заявил младший министр вооруженных сил Соединенного Королевства Джеймс Гиппи, сообщает "Суспільне". Чиновник утверждает, что сейчас украинская армия обладает "стратегической глубиной".

По его словам, у Украины в целом есть хорошо налаженная финансовая и вооруженная поддержка союзников. В связи с этим, как считает Гиппи, наша армия должна показать успехи на фронте и тем самым побудить партнеров поставлять ей еще больше оружия.

"Эта глубина будет продолжать существовать, пока граждане этих стран видят смысл в этой помощи. Конечно Украина захочет показать своим донорам, в том числе финансовым, что она может сделать эту работу. Понятно, что зима и погода не способствуют этому и другому. Однако именно пора показать всем этим комментаторам и некоторым политикам, которые выступают против помощи. Самое время для заголовков, что Украина наступает", – сказал Гиппи.

Кроме того, министр подчеркнул, что британское правительство будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Он заявил о готовности страны, среди прочего, обучать танковые экипажи, артиллеристов и пилотов истребителей, которые ожидают ВСУ.

"Мы тренируем украинских бойцов пользоваться танками, бронемашинами, артиллерией, машинами-амфибиями, а также в вопросах флота в разминировании. Также не так давно мы анонсировали, что мы будем готовить пилотов. Что касается прогресса, то он хорош. Министр обороны посещал танковые экипажи и они все лучше овладевают техникой", – резюмировал Гиппи.

Отметим, Британия стала одним из лидеров по военной помощи Украине, потому что имеет одну из лучших разведок в мире. Именно поэтому Лондон хорошо осознает, в чем наша страна нуждается в тот или иной период.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания рассматривает возможность передачи Украине боевой авиации. Премьер-министр Риши Сунак дал поручение министру обороны Бену Уоллесу определить, какие именно военные самолеты Лондон потенциально может предоставить украинской армии.

Ранее Сунак заявил, что Соединенное Королевство готово начать обучение украинских летчиков пилотированию боевыми самолетами "Тайфун". Это станет первым шагом к передаче истребителей в виде военной помощи Украине.

В то же время, член комитета ВР по нацбезопасности и представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский заявил, что анонсированная помощь от западных партнеров в виде современных танков для Украины, увы, недостаточна, чтобы освободить территории, занятые противником. Для контрнаступления нужно порядка полтысячи единиц военной техники.

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