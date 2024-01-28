Пришлось расконсервировать: оккупанты начали применять в боях против ВСУ пушки 1950-х годов. Фото

Войска страны-агрессора России начали применять в боях против Сил обороны Украины советские 130-миллиметровые пушки М-46. Эти пушки в СССР производились с 1946-го по 1950-й годы.

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Об этом сообщает украинский военный портал Defence Express. Пушки М-46 имеют нестандартный для сухопутных войск РФ калибр. По данным The Military Balance 2023, на хранении у россиян было всего 350 систем этого типа.

Врагу пришлось расконсервировать редкие советские пушки, чтобы перебросить их на фронты в Украине. О появлении на территории нашей страны этого вражеского вооружения стало известно с фото, появившихся в открытых источниках.

"Эти изображения не позволяют установить, какое вероятное количество М-46 расконсервировал враг, можем лишь зафиксировать факт, что российские войска перешли к снятию с хранения и использования и такой советской артсистемы", – говорится в статье.

В Defence Express не исключают, что снаряды к этим расконсервированным орудиям Россия могла попросить у Северной Кореи. Однако россияне могли найти соответствующие боеприпасы и в своих запасах.

"Как утверждает тот же The Military Balance 2023, КНДР располагает и теми же буксируемыми М-46, и сразу тремя типами САУ калибра 130-мм – M-1975, M-1981 и M-1991. Однако, конечно, снаряды в М-46 россияне могли также импортировать", – пишут эксперты.

Каждая пушка М-46 весит 7,7 тонн, заявлена дальность стрельбы – до 27 км обычным осколочно-фугасным снарядом и 37 км при использовании активно-реактивных снарядов.

Россия могла прибегнуть к использованию в войне этих пушек именно ввиду такой заявленной дальности стрельбы, а также из-за высокого уровня потерь от контрбатарейного огня ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, на ракете баллистического типа, выпущенной Россией по Украине, был обнаружен рукописный корейский символ. Эксперты предположили, что страна-агрессор получила это вооружение от Северной Кореи.

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