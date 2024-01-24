На баллистической ракете, которую Россия запустила по Украине, обнаружили корейскую надпись – СМИ

На ракете баллистического типа, выпущенной Россией по Украине, обнаружили рукописный корейский символ. Эксперты предположили, что страна-агрессор получила это вооружение от Северной Кореи.

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Речь идет о конкретной ракете, которую оккупанты запустили по Харькову во время массированной атаки 2 января 2024 года. Об этом сообщило южнокорейское издание Yonhap News Agency, публикуя снимки и данные отчета британской компании Conflict Armament Research (CAR).

"На барометре, задокументированном в Украине 11 января 2024 года как часть обломков ракеты, следователи CAR заметили этикетку с рукописным корейским (хангыльским) символом "ㅈ" (англ. эта согласная корейская буква передается как ch / j / t, рос. и укр. как ч/дж. – Ред.)", – говорится в отчете.

Организация провела анализ остатков баллистической ракеты, которая ударила по Харькову 2 января, однако, отметила, что не обнаружила дополнительных корейских символов в других компонентах.

Ссылаясь на другие находки, такие как отличительные лопастные приводы, расположение болтов вокруг воспламенителя и повторяющуюся маркировку номера 112, эксперты пришли к выводу, что это, скорее всего, одноступенчатая баллистическая ракета KN-23 с твердотопливным двигателем (Hwasong-11Ga, кор. "화성-11가" 형), изготовленная в Северной Кореи. Дальность ее полета составляет до 700 км, а вес боевой части – 500 кг.

По мнению специалистов CAR, число 112, судя по всему, относится к "Заводу 11 февраля" (February 11 plant) в районе Ренсон (Пхеньян, КНДР), где, как сообщается, собираются такие ракеты, или же к 2023 году по северокорейскому календарю Чучхе.

"Использование Российской Федерацией таких ракет является еще одной демонстрацией ее намерения продолжать военные действия в Украине, даже ценой подрыва глобальных режимов нераспространения", – говорится в докладе.

Ранее в этом месяце Белый дом сообщил, что КНДР предоставила России несколько десятков баллистических ракет, часть из которых была использована для поражения украинских целей в конце декабря и начале января.

А Национальная разведывательная служба Южной Кореи добавила, что террористическая группировка ХАМАС тоже использует оружие северокорейского производства в войне против Израиля, несмотря на неоднократное отрицание Пхеньяном сделок с оружием.

Как сообщал OBOZ.UA, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что углубление отношений между РФ и КНДР вызывает беспокойство в США. Ведь такое сотрудничество двух стран-агрессоров может повлиять на безопасность в регионе Корейского полуострова, а также в Европе.

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