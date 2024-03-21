Притворялись переселенками: СБУ задержала двух коллаборанток из Херсона. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила еще двух организаторов незаконного референдума, состоявшегося во время оккупации правобережной Херсонщины. Одна из задержанных была арестована в Николаеве, а другая - в Черновицкой области.

Женщины хотели избежать ответственности за поддержку оккупантов, выдавая себя за переселенок. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ходе следствия было установлено, что после захвата Херсонской области обе фигурантки присоединились к оккупационным "избирательным комиссиям" и поддерживали захватчиков. В составе этих "комиссий" они активно агитировали местных жителей за присоединение Херсонщины к России.

Одна из них, 28-летняя жительница Чернобаевки, собрала группу "единомышленников" и сделала видеоотчет о результатах фейкового плебисцита, который транслировали российские телеканалы.

Другая фигурантка посещала дома местных жителей и собирала нужные "отметки" в "бюллетенях", при этом сопровождали ее вооруженные захватчики, которые угрожали местным жителям заключением и конфискацией имущества в случае отказа от "голосования".

За сотрудничество с агрессором фигурантка получила одноразовое денежное вознаграждение и обещания дальнейших перспектив в оккупационном учреждении.

После освобождения региона они скрылись в разных городах на юге и западе Украины, пытаясь скрыться.

В настоящее время обвиняемым объявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

За сотрудничество с агрессором обеим фигуранткам грозит до 10 лет тюрьмы.

Как писал OBOZ.UA, ранее контрразведка Службы безопасности задержала скрывавшегося от правосудия агента военной разведки России в течение длительного времени. В начале полномасштабной войны злоумышленник выполнял разведку для врага, изучая местонахождение и передвижение воинов, защищавших Харьков.

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