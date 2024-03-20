Пытался залечь на дно: СБУ задержала изменника, который в первые дни полномасштабной войны корректировал авиаудары по Харькову. Фото

Контрразведка Службы безопасности задержала агента военной разведки России, скрывавшегося от правосудия в течение длительного времени. В начале полномасштабной войны злоумышленник выполнял разведывательные действия, изучая местонахождение и движение украинских войск, защищавших Харьков.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Особый интерес агента вызвали локации огневых позиций комплексов противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Эта информация была чрезвычайно важна для российских оккупантов, поскольку она позволяла российским бомбардировщикам обходить защиту и наносить удары по городу.

Накануне освобождения региона фигурант "залег ко дну" и почти не выходил из дома в окрестностях областного центра.

Однако сотрудники СБУ систематически следовали за ним и задержали его в доме, где он находился.

Выяснилось, что враждебным агентом является местный житель, завербованный военной разведкой России еще до начала полномасштабной агрессии против Украины. Его близкая родственница – одна из командиров российского диверсионно-разведывательного отряда "Ирбис", известная под позывным "Багира".

Она выступала в качестве посредника между агентом и кадровым сотрудником российской разведки, передавая информацию для планирования боевых операций на восточном фронте.

Следователи СБУ сообщили враждебному агенту о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области сотрудники СБУ задержали семью предателей. Они по заказу ФСБ РФ готовили ракетные удары по Украине, а также хоронили останки погибших оккупантов под Киевом.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области задержали очередного российского агента. Бывший сотрудник местного оборонного завода по заданию российской разведки собирал информацию о боевых позициях комплексов противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали в Николаеве предателя, собиравшего для российских террористов информацию о перемещении техники Вооруженных сил Украины. Мужчина по своей инициативе вышел на контакт с врагом и попросил быть информатором.

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