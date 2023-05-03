Привиделись тысячи военных: российские пропагандисты испугались "наступления" ВСУ на Приднестровье

Российские пропагандисты начали вновь активно рассказывать, что Вооруженные силы Украины якобы готовят "наступление" на Приднестровье. По легенде росСМИ, украинские военные планируют "выдвинуться" в направлении Тирасполя в период с 9 по 15 мая.

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Также в РФ врут, что для подготовки "нападения" ВСУ перебросили в Одесскую область тысячи военных. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

В стране-агрессоре придумали, что украинская армия планирует начать "вооружённую провокацию для отвлечения российских войск". При этом в РФ нафантазировали, что часть украинских военных "попытаются захватить склады с боеприпасами в селе Колбасна".

Некоторым пропагандистам в порыве фантазии привиделись "украинские диверсанты". В РФ вновь рассказали, что украинские военные, переодетые в российскую форму, "планируют напасть на собственные подразделения, чтобы получить повод для вторжения в Приднестровье".

Напомним, в феврале спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук прокомментировал активизацию вбросов России в отношении Молдовы и, в частности, непризнанного Приднестровья. Он отметил, что государство-террорист обычно "достает из колоды эту карту", когда дела у нее ухудшаются.

Ранее сообщалось, в начале 2023 года Россия обвинила Украину в подготовке к вторжению в Приднестровье. В минобороны РФ выдали, что реализация этой украинской "провокации" якобы представляет угрозу для РФ. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков назвал эту ситуацию "поводом для беспокойства".

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что самопровозглашенная молдавская республика Приднестровья является "раковой опухолью" в теле безопасности Украины, от которой рано или поздно придется избавиться. Но первостепенной целью нашей армии является полное освобождение оккупированных территорий и выход на границы по состоянию на 1991 год.

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