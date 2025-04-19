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"Привлекает дополнительные подразделения": в ВСУ рассказали о ярости врага из-за Северска и предупредили о новых штурмах. Карта

Ольга Липич
War
2 минуты
1,4 т.
'Привлекает дополнительные подразделения': в ВСУ рассказали о ярости врага из-за Северска и предупредили о новых штурмах. Карта

Российские оккупационные войска увеличивают количество штурмовых действий на Северском направлении фронта в Донецкой области. Враг привлекает дополнительные подразделения и увеличивает количество пехотинцев на мотоциклах и багах.

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Оккупанты хотят уничтожить город Северск, они разъярены из-за того, что Силы обороны Украины уже более трех лет крепко держат там позиции. Об этом в эфире "Суспільного" в пятницу, 18 апреля, рассказал командир взвода 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Степан Барна.

"Привлекает дополнительные подразделения": в ВСУ рассказали о ярости врага из-за Северска и предупредили о новых штурмах. Карта

По словам военного, захватчики не только активизировали штурмовые действия в направлении Северска, но и активно атакуют близлежащие населенные пункты КАБами и "Шахедами". Также бьют по большим городам, в частности, Славянскому и Краматорску.

"Это просто террор. Такое впечатление, что это круглосуточный террор и днем и ночью", – отметил Барна.

Северск, как считает военный, является проблемой для войск России уже более трех лет. Враг очень взбешен, что не может захватить этот город.

"Привлекает дополнительные подразделения": в ВСУ рассказали о ярости врага из-за Северска и предупредили о новых штурмах. Карта

"Северск он же проблемой для оккупанта является уже более трех лет. И это очевидно для них раздражительно. Это достижение ребят, которые в бригадах здесь находятся и выполняют боевую задачу, сумели наладить оборону. И хочу отметить, что это стоит чрезвычайных усилий", – добавил он.

15 апреля в отчете американского Института изучения войны (ISW) было сказано, что украинские войска достигли определенных успехов на фронте у Северского. В частности, защитники Украины продвинулись юго-западнее Белогоровки.

"Привлекает дополнительные подразделения": в ВСУ рассказали о ярости врага из-за Северска и предупредили о новых штурмах. Карта

Соучредитель DeepState Руслан Микула в эфире Громадського радіо отмечал, что основными целями армии России на 2025 год являются Константиновка, Покровск и Северск. На Северском направлении противник в последние месяцы стал крайне активным и, по его словам, окупанты имеют успех в Белогоровке .

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники на Северском направлении остановили   колонну техники оккупантов, которая вышла на штурм позиций Сил обороны. Благодаря ударам FPV-дронов и артиллерии вражеская атака захлебнулась.

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