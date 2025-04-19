'Привлекает дополнительные подразделения': в ВСУ рассказали о ярости врага из-за Северска и предупредили о новых штурмах. Карта

Российские оккупационные войска увеличивают количество штурмовых действий на Северском направлении фронта в Донецкой области. Враг привлекает дополнительные подразделения и увеличивает количество пехотинцев на мотоциклах и багах.

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Оккупанты хотят уничтожить город Северск, они разъярены из-за того, что Силы обороны Украины уже более трех лет крепко держат там позиции. Об этом в эфире "Суспільного" в пятницу, 18 апреля, рассказал командир взвода 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Степан Барна.

По словам военного, захватчики не только активизировали штурмовые действия в направлении Северска, но и активно атакуют близлежащие населенные пункты КАБами и "Шахедами". Также бьют по большим городам, в частности, Славянскому и Краматорску.

"Это просто террор. Такое впечатление, что это круглосуточный террор и днем и ночью", – отметил Барна.

Северск, как считает военный, является проблемой для войск России уже более трех лет. Враг очень взбешен, что не может захватить этот город.

"Северск он же проблемой для оккупанта является уже более трех лет. И это очевидно для них раздражительно. Это достижение ребят, которые в бригадах здесь находятся и выполняют боевую задачу, сумели наладить оборону. И хочу отметить, что это стоит чрезвычайных усилий", – добавил он.

15 апреля в отчете американского Института изучения войны (ISW) было сказано, что украинские войска достигли определенных успехов на фронте у Северского. В частности, защитники Украины продвинулись юго-западнее Белогоровки.

Соучредитель DeepState Руслан Микула в эфире Громадського радіо отмечал, что основными целями армии России на 2025 год являются Константиновка, Покровск и Северск. На Северском направлении противник в последние месяцы стал крайне активным и, по его словам, окупанты имеют успех в Белогоровке .

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники на Северском направлении остановили колонну техники оккупантов, которая вышла на штурм позиций Сил обороны. Благодаря ударам FPV-дронов и артиллерии вражеская атака захлебнулась.

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