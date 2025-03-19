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Атака врага захлебнулась: Силы обороны FPV-дронами и артиллерией остановили колонну техники оккупантов на Северском направлении. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
2,2 т.
Атака врага захлебнулась: Силы обороны FPV-дронами и артиллерией остановили колонну техники оккупантов на Северском направлении. Видео

Украинские защитники на Северском направлении остановили колонну техники оккупантов, которая выдвинулась на штурм позиций Сил обороны. Благодаря ударам FPV-дронов и артиллерии вражеская атака захлебнулась.

Видео дня

"Взрывное" видео 19 марта опубликовали в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица". По словам военных, для прорыва обороны враг применял бронетехнику.

Штурмовые действия были направлены на оборонные позиции украинских защитников.

Атака врага захлебнулась: Силы обороны FPV-дронами и артиллерией остановили колонну техники оккупантов на Северском направлении. Видео

С целью доставки личного состава на передовые позиции противник применил колонну бронемашин, которая была остановлена.

Атака врага захлебнулась: Силы обороны FPV-дронами и артиллерией остановили колонну техники оккупантов на Северском направлении. Видео

В результате профессиональной работы украинских артиллеристов и операторов БПЛА были нанесены меткие удары по технике окупантов, которая была уничтожена и повреждена.

Атака врага захлебнулась: Силы обороны FPV-дронами и артиллерией остановили колонну техники оккупантов на Северском направлении. Видео

Также ВСУ ударили по остаткам штурмовых групп, которые пытались скрыться, но попали под удары БПЛА и боеприпасов.

Атака врага захлебнулась: Силы обороны FPV-дронами и артиллерией остановили колонну техники оккупантов на Северском направлении. Видео

"Атака врага захлебнулась, противник успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено", – говорится в сообщении.

Атака врага захлебнулась: Силы обороны FPV-дронами и артиллерией остановили колонну техники оккупантов на Северском направлении. Видео

В ОСУВ "Хортица" добавили, что украинские воины держат оборону, наносят России потери в живой силе и технике, уничтожая превосходящие силы противника, пытающегося реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

Атака врага захлебнулась: Силы обороны FPV-дронами и артиллерией остановили колонну техники оккупантов на Северском направлении. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники из подразделения РУБпАК "Феникс" разбили вражескую колонну на Курдюмовском направлении. Враг пытался прорвать оборону, но бойцы бригады "Месть" остановили атаку.

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