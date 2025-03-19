Атака врага захлебнулась: Силы обороны FPV-дронами и артиллерией остановили колонну техники оккупантов на Северском направлении. Видео

Украинские защитники на Северском направлении остановили колонну техники оккупантов, которая выдвинулась на штурм позиций Сил обороны. Благодаря ударам FPV-дронов и артиллерии вражеская атака захлебнулась.

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"Взрывное" видео 19 марта опубликовали в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица". По словам военных, для прорыва обороны враг применял бронетехнику.

Штурмовые действия были направлены на оборонные позиции украинских защитников.

С целью доставки личного состава на передовые позиции противник применил колонну бронемашин, которая была остановлена.

В результате профессиональной работы украинских артиллеристов и операторов БПЛА были нанесены меткие удары по технике окупантов, которая была уничтожена и повреждена.

Также ВСУ ударили по остаткам штурмовых групп, которые пытались скрыться, но попали под удары БПЛА и боеприпасов.

"Атака врага захлебнулась, противник успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено", – говорится в сообщении.

В ОСУВ "Хортица" добавили, что украинские воины держат оборону, наносят России потери в живой силе и технике, уничтожая превосходящие силы противника, пытающегося реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники из подразделения РУБпАК "Феникс" разбили вражескую колонну на Курдюмовском направлении. Враг пытался прорвать оборону, но бойцы бригады "Месть" остановили атаку.

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