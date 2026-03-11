Привлекал к войне против Украины иностранцев: на фронте ликвидирован соратник Прилепина. Фото

На фронте ликвидировали очередного оккупанта, командира российского отряда "Родня", Евгения Николаева с позывным "Гайдук". Захватчик прославился тем, что привлекал к войне против Украины иностранцев.

Также "Гайдук" был близким соратником боевика террористической группировки "ДНР" Захара Прилепина. Информацию о смерти Николаева активно распространяют российские медиа.

"Героическая" смерть оккупанта

В частности, в "интернациональной" бригаде "Пятнашка" отметили:, что "сегодня для Дикой Дивизии Донбасса день боли и скорби. Погиб наш брат Николаев Евгений Викторович Гайдук".

По данным еще одного пропагандистского медиа, Николаев воевал в зоне так называемой СВО как доброволец. Его отряд состоял из россиян, татар, венесуэльцев, колумбийцев, китайцев и испанцев и "для всех них он был родным".

Кроме убийства украинцев, оккупант занимался писательством и был соратником Захара Прилепина, который использовал его как прототип героя романа "Санькя". Сам Прилепин в январе 2023 года по контракту также поехал воевать против Украины. А в мае того же года на него совершили покушение; к сожалению, этот пропагандист выжил.

Коллеги сообщают, что Николаев погиб "героически" вблизи Славянска, когда выполнял обязанности командира и выводил личный состав из-под удара FPV-дрона. Ранее "Гайдук" также получал ранения, однако оставался живым.

Напомним, ранее стало известно, что на временно оккупированной территории Луганской области взорвали российского военного преступника, причастного к зверским пыткам украинских военнопленных – Владимира Полуполтинних. Оккупант воевал против Украины еще с марта 2014 года.

Как писал OBOZ.UA, в Донецкой области ВСУ ликвидировали Айка Гаспаряна, командира батальона "АрБат". Оккупант ранее отбывал срок в колонии строгого режима, а впоследствии получил награды от российского диктатора Владимира Путина. Очередного оккупанта, который воевал против Украины, убили 9 февраля.

