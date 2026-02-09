В Донецкой области украинские бойцы ликвидировали Айка Гаспаряна, командира батальона "АрБат". Оккупант ранее отбывал срок в колонии строгого режима, а впоследствии получил награды от российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщил "городской голова" временно оккупированной Горловки, что в Донецкой области, Иван Приходько. Очередного оккупанта, который воевал против Украины, убили 9 февраля.

Что известно об Айке Гаспаряне

Айк Гаспарян, родом из Нагорного Карабаха, ранее служил в ЧВК "Вагнер" и участвовал в боях за Соледар и Бахмут.

В октябре 2019 года мужчина вместе с сообщником, вооруженные перцовым баллончиком и травматическим пистолетом, пытались украсть сумку с крупной суммой денег у посетителя кафе. В ноябре 2020 года суд назначил ему семь лет колонии строгого режима.

Воевать против Украины мужчину завербовали с места лишения свободы.

Сначала оккупант воевал в составе ЧВК "Вагнер". Впоследствии, в 2023 году, Айк Гаспарян начал командовать армянским батальоном "АрБат". Подразделение вошло в состав международной бригады "Пятнашка" и выполняло штурмовые задачи на фронте.

В декабре 2022 года в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону Гаспарян получил награду от российского диктатора Владимира Путина.

Ликвидация других оккупантов

Недавно стало известно, что в Украине ликвидировали российского священника Юрия Кофанова, известного как отец Георгий. В 2025 году отец троих детей покинул семью и пошел воевать. Оккупант погиб 17 января в зоне боевых действий.

Сначала планировал присоединиться к чеченскому подразделению "Ахмат" бывших бойцов ЧВК "Вагнер", но стал воевать в казацком штурмовом отряде "Шторм" под позывным "Ермак".

Также российский актер Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах "Универ" и "СашаТаня", решил превзойти свои телевизионные подвиги и сняться в самом реалистичном проекте собственной жизни – на фронте. К сожалению для него, "зрительская аудитория" так называемого "СВО" оказалась незаметно жестче – его ликвидировали Вооруженные силы Украины.

Ткаченко, который после начала полномасштабной войны добровольно вступил в ряды российской оккупационной армии, выполнял боевые задачи на линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области ликвидировали очередного российского наемника из Катара. Речь идет о гражданине Республики Кения – Клинтоне Ньяпаре Могесе 1997 года рождения.

