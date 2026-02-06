Оставил жену и троих детей: в Украине ликвидировали священника из России, который взял в руки оружие. Фото

В Украине ликвидировали российского священника, который решил взять в руки оружие. Речь идет об отце троих детей – Юрии Кофанове, он же отец Георгий.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Там проинформировали, что оккупант-священник погиб 17 января в зоне боевых действий.

Что известно

По данным, появившимся в открытом доступе, Кофанов на протяжении многих лет нес службу в Покровском кафедральном соборе города Шахты, впоследствии – в Красном Сулине и Волгодонске. В 2025 году он ушел убивать украинцев, оставив жену и трех дочерей.

В комментариях под сообщениями о его гибели местные жители отмечают, что на фронт он ушел в апреле прошлого года и сбивал дроны из ружья.

В то же время другие источники сообщают, что Кофанов воевал в казацком штурмовом отряде "Шторм" под позывным "Ермак", хотя сначала планировал присоединиться к бывшим бойцам ЧВК "Вагнер" в чеченском подразделении "Ахмат".

"Ведь на эту войну, я помог ему пойти. Точнее так он сам хотел пойти в спецназ Ахмат, там есть отряд Аида, там в основном бывшие вагнеры, и один из командиров был командиром отца Георгия в Мали, но я предложил идти к казакам, там где все наши ребята", – говорится в комментарии одного из российских протоиереев.

Напомним, на Запорожском направлении наши защитники ликвидировали лейтенанта Василия Марзоева. Он был сыном генерала РФ Аркадия Марзоева, командующего 18-й общевойсковой армией, который причастен к ударам по Херсону.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно, что ВСУ ликвидировали очередного российского захватчика из рядов российской "интернациональной" бригады "Пятнашка" – Бигваву Батала. Уроженец Грузии воевал против Украины в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России и командовал штурмовой ротой в этом российском подразделении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!