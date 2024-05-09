Привлекают молодежь: спецслужбы РФ пытаются сорвать мобилизацию в Сумской области

Страна-агрессор Россия разными способами пытает сорвать процесс мобилизации в Украине. В частности на Сумщине спецслужбы РФ через соцсети привлекают в этому процессу молодежь.

Об этом в среду, 8 мая, сообщили на официальной Facebook-странице Сумской областной военной администрации. В ОВА уточнили, что враг активно работает, чтобы сорвать мобилизацию на Сумщине.

"В регионе, спецслужбы РФ через специальные Telegram-каналы влияют на сознание нашей молодежи, которая выполняет за вознаграждение соответствующие задачи по дискредитации власти и срыва процесса мобилизации", – говорится в сообщении администрации приграничного с Россией региона.

В ОВА добавили, что на Совете обороны было принято решение подготовить рекомендации для учебных заведений, а также для родителей школьников и студентов по предотвращению возможного участия детей в акциях, которые проводят спецслужбы страны-агрессора.

Также Совет обороны обратился к жителям Сумской области с просьбой обратить внимание на то, какие интернет-ресурсы посещают их дети.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время всети TikTok и других социальных сетях начали появляться ролики, на которых якобы украинские мужчины снимаются за границей на отдыхе и называют себя "уклонистами". На самом деле это новая целенаправленная кампания Кремля.