Приводят к значительному ущербу: в ISW указали цель атак РФ и как Украина может защитить свои города

Тактика российских воздушные атак, в сочетании с возросшим масштабом и концентрированным нацеливанием ударных пакетов, направлена ​​на подавление украинской ПВО и приводит к значительному ущербу. Массированные нападения подчеркивают потребность Киева как в дальнейшей военной поддержке Запада и в развитии собственных возможностей страны обеспечить себе более широкий "зонтик" ПВО.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики указали на необходимость для Украины адаптироваться под изменение тактики воздушник атак со стороны РФ.

По их словам, после серии массированных атак связанный с Кремлем российский милитарист заявил, что российские войска применяют новую тактику, которая включает нанесение массированных ударов по одному или двум основным городам-целям. Пропагандист утверждал, якобы украинские силы ПВО, защищающие города, неспособны отразить такие масштабные и концентрированные удары.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат повторил, что российские войска запускают беспилотники и ракеты с разных направлений и высот, что усложняет возможности противодействия им. Полковник отметил, что украинские войска работают над уничтожением вражеских разведывательных БПЛА, которые используют ретрансляторы для залета в глубокий тыл и передают российским военным данные о нацеливании в режиме реального времени.

Ранее ISW сообщал о том, что российские войска адаптируют свою тактику ударов, запуская ракеты и беспилотники с разных направлений и с разных высот. Ныне Россия продолжает использовать эту тактику, одновременно увеличивая размер своих ударных пакетов и нацеливаясь на конкретные города, чтобы подавить украинскую ПВО и увеличить ущерб.

"Крупномасштабные атаки в последние недели направлены на то, чтобы нанести максимальный ущерб Украине, непропорционально затрагивают гражданские районы и поддерживают более широкие усилия России по подрыву морального духа украинцев", – оценили аналитики.

Он добавили, что недавние крупномасштабные атаки подчеркивают потребность Украины как в дальнейшей поддержке Запада в разработке и производстве своих беспилотников-перехватчиков, так и в увеличении количества западных систем ПВО, таких как американские Patriot.

"Украина нуждается как в собственной, так и в предоставленной партнерами противовоздушной обороне, интегрированной в ее более широкий "зонтик" ПВО, чтобы обеспечить безопасность своих городов", – заключил ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия прибегла к новой тактике для обстрела Украины 10 июля. Так, пуски шести крылатых ракет Х-101 с Ту-95МС не были зафиксированы заблаговременно, поскольку враг использовал для коммуникаций не короткие, а ультракороткие волны.

