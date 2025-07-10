Россия использует новую тактику обстрелов Украины: в сети указали на нюанс с пуском ракет

Российские войска для обстрела Украины 10 июля использовали новую тактику. Пуски 6 крылатых ракет Х-101 с Ту-95МС заблаговременно зафиксированы не были, поскольку противник использовал для коммуникаций не короткие, а ультракороткие волны.

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Об этом заявили мониторинговые Telegram-каналы. Короткие волны (КВ) имеют большую дальность, могут отражаться от ионосферы и покрывать тысячи километров. Именно поэтому их легко перехватить даже на большом расстоянии. Но ультракороткие волны (УКВ) имеют малый радиус действия (до ~100 км), работают в пределах прямой видимости и почти не "светятся" для дальней радиоразведки.

Ту-95МС, которые запустили свои ракеты по Киеву в ночь на четверг, взлетали с аэродрома "Энгельс", а не "Оленья", как обычно. Россияне выбрали пусковую платформу, расположенную ближе к Украине, что позволило им перевести шифрованную связь для координации на УКВ.

Мониторинговые каналы объяснили: поскольку стандартных признаков, которые обычно указывают на ракетную угрозу, не было, ракеты "увидели" довольно поздно. Вылеты стратегических бомбардировщиков пока что фиксировать возможно, но пусковые маневры – немного сложнее.

Несмотря на это, воины ПВО, согласно отчету Воздушных сил ВС Украины, ликвидировали все 6 из 6 крылатых ракет Х-101.

Также в ночь на четверг было уничтожено 164/397 ударных и имитационных БПЛА типов "Шахед", "Герань", "Гербера" и других; 8/8 баллистических ракет 9М723 ОТРК "Искандер-М"; 0/4 баллистических зенитных управляемых ракет 5В55 ЗРК "С-300". Локально потеряно еще 204 российских беспилотника.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (33 ударных БПЛА), а также падение сбитых – в 23 локациях.

Всего обезврежено 14/18 средств ракетного вооружения, то есть 77% из запущенных.

Как ранее писал OBOZ.UA, основной целью воздушных ударов в ночь на 10 июля был Киев. Последствия зафиксированы в восьми районах столицы, из-за действий агрессора два человека погибли и 22 пострадали.

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