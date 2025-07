Попытка оказать влияние: в ISW объяснили, что стоит за усилением воздушных атак РФ на Украину

Страна-агрессор Россия в ночь ч 8 на 9 июля провела крупнейшую за всю войну комбинированную атаку, запустив по Украине в общем 741 беспилотник и ракету. Это было примерно на 34% больше предыдущего рекордного максимума – 550 средств нападения, использованных в ночь на 4 июля.

Но, скорее всего, уже к осени россияне смогут применять больше тысячи БПЛА за одну атаку и все для того, чтобы подорвать моральный дух украинцев перед лицом постоянной российской агрессии. Такую оценку ситуации дают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Военные аналитики, опрошенные The New York Times, спрогнозировали, что к осени 2025 года Россия сможет регулярно запускать более 1000 дронов в рамках одного ударного пакета. Это перекликается с недавним предупреждением командующего Силами беспилотных систем ВСУ майора Роберта Бровди (позывной "Мадяр") о том, что Россия может увеличить число своих ударных пакетов до более чем 1000 дронов типа "Шахед" в день.

Украинский эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флэш" Бескрестнов еще 20 июня оценил, что Россия увеличила производство "Шахедов" в семь раз. Он прогнозировал, что российские ударные пакеты вскоре могут включать до 800 дронов, и это соответствует той атаке, которую РФ осуществила в ночь на 9 июля.

Ранее ISW сообщал, что Россия существенно расширяет возможности производства модернизированных дронов большой дальности "Герань-2" (российский аналог иранских БПЛА типа Shahed-136), в том числе путем открытия производственных линий с компаниями в Китае.

"Продолжающееся увеличение размера ударных пакетов, вероятно, направлено на поддержку российских усилий по деградации украинского морального духа перед лицом постоянной российской агрессии", – считают аналитики.

Начальник управления коммуникаций командования Военно-воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что российские войска использовали более 400 беспилотников-имитаторов в этой атаке, чтобы подавить украинскую противовоздушную оборону.

Свои имитационные беспилотники дальнего радиуса действия россияне оснастили боеголовками, а также модифицировали свои ударные дроны боеголовками, предназначенными для нанесения широкомасштабного ущерба. Это указывает на то, что россияне стремятся нанести максимальный ущерб территориям Украины в целом, что непропорционально затрагивает гражданские районы.

Спикер Сухопутных войск Украины полковник Виталий Саранцев заявил в интервью газете Washington Post 9 июля, что недавние российские удары по территориальным центрам комплектования и соцподержки (ТЦК и СП) направлены на то, чтобы сорвать усилия Украины по формированию сил. Он заявил, что Россия стремится посеять страх среди украинцев и создать впечатление, что посещать призывные пункты опасно.

"В предыдущие годы Россия использовала пакеты ударов, направленных на гражданские районы, чтобы оказать моральное давление на Украину. Та, по-видимому, происходит и с последними ударами", – оценили в ISW.