Россия устроила новую атаку: силы ПВО обезвредили 133 вражеских дрона из более 150-ти

В ночь на 15 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 153 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 133 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Запускать дроны россияне на этот раз начали около 18:00 воскресенья, 14 декабря.

До утра понедельника они атаковали 153-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, Шаталово (РФ), Чауда, Гвардейское (временно оккупированный Крым).

В частности, на украинские города и села летели около 90 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 10 локациях.

На момент публикации сводки в воздушном пространстве нашего государства еще оставались несколько российских дронов.

В частности, ночью оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В ряде населенных пунктов повреждена инфраструктура.

Известно о пострадавших, среди которых спасатель, разрушениям также подверглось транспортное предприятие.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что армия России начала запускать по Украине БПЛА "Герань-2" с двойной боевой частью. На эти "Шахеды" враг устанавливает две 50-килограммовые фугасно-зажигательные боевые части БСТ-52.

Фугасное действие таких БЧ обеспечивается свойствами основного заряда боевой части, зажигательное – зарядами гермоэлементов и зажигательным зарядом в кумулятивной выемке.

