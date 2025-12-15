Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие. Фото

Ночью россияне снова атаковали Днепропетровскую область. Под вражескими ударами оказались Николаевская громада, Павлоград, Пятихатки, Никополь и район.

На местах попаданий вспыхнули пожары, повреждены инфраструктура и транспортное предприятие, пострадали люди. Подробности о последствиях вражеских атак раскрыл глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Последствия вражеского террора на Днепропетровщине

Под ударами российских войск оказалась Николаевская громада Синельниковского района: по ней оккупанты били с применением БпЛА.

"Пострадали двое мужчин – 29 и 42 лет. Произошли пожары. Изуродована инфраструктура", – рассказал чиновник.

В ГСЧС уточнили: в Николаевской громаде враг атаковал несколько объектов инфраструктуры. Когда на место прибыли пожарные, оккупанты нанесли повторный удар.

Ранения получили сотрудник предприятия и спасатель. Оба госпитализированы.

От дроновых атак РФ страдали также жители Павлограда и Пятихаток. На местах попаданий в обоих населенных пунктах возникли возгорания.

По состоянию на 08:30 все пожары были ликвидированы.

"Повреждения получили инфраструктура и транспортное предприятие", – отметил Гайваненко, добавив, что последствия прилетов еще выясняются.

Всего в течение ночи украинские воины сбили над регионом 22 вражеских дрона.

Продолжали войска РФ и ежедневный террор Никопольщины: по Марганецкой громаде оккупанты вели обстрел из РСЗО "Град".

Гайваненко также поделился уточненными данными о последствиях предыдущих ударов врага по Никопольскому району. После атаки, которую оккупанты совершили средь бела дня накануне, 14 декабря, в районе пострадали трое гражданских: 19-летний парень, женщина 51 года и мужчина – 55 лет. Все лечатся амбулаторно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что армия России атаковала дронами авто и дом на Сумщине. Известно о по меньшей мере одном раненом – водителе атакованного транспортного средства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!