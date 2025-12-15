Армия России атаковала БПЛА авто и дом на Сумщине: есть раненый

В воскресенье, 14 декабря, войско страны-террориста не прекращало атаковать мирные украинские города. Один из ударов пришелся по Сумской области. Там армия России атаковала БПЛА автомобиль и дом.

Во время удара известно об одном гражданском раненом. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

"Вражеские беспилотники продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру на Сумщине. Сегодня вражеский дрон попал в машину в одном из сел Сумской громады. Ранения получил 62-летний водитель. Его госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь", – говорится в сообщении чиновника.

Обломками также повреждено еще одно авто.

Кроме того, в Степановской громаде вражеский беспилотник попал в жилой дом. К счастью, люди не пострадали. Повреждено домохозяйство.

"Будьте внимательны и реагируйте на сигналы опасности", – резюмировал ситуацию в регионе чиновник.

Как писал OBOZ.UA:

– 14 декабря российские войска атаковали город Городня Черниговского района с помощью беспилотников. В результате удара возник пожар в здании отделения полиции и загорелись служебные автомобили. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

– Ранее в Богуславской общине Киевской области саперы нашли и изъяли боевую часть вражеского ударного дрона "Герань-2". Опасную находку обнаружили во время обследования территории.

– По данным OSINT-аналитиков, РФ начала запускать по Украине больше реактивных "Шахедов". Однако украинские дроны-перехватчики STING неплохо справляются с ними – процент сбивания стабилизировался на уровне 80%.

