Приятный сюрприз: раскрыт вес боевой части 'Длинного Нептуна' на 1000 км. Фото

На интерактивной выставке, которая посвящена достижениям Украины и сейчас проходит в Киеве, было показано украинский ракетный комплекс "Нептун-Д" с его крылатой ракетой РК360Л – так называемый"Длинный Нептун". Во время демонстрации комплекса впервые были обнародованы точные дальность и вес боевой части украинской крылатой ракеты – тысяча километров и 260 кило соответственно.

Комплекс и ракета были продемонстрированы под логотипом "Зброя". Однако, как отмечают в Defense Express, комплекс получил официальный индекс "Нептун-Д", а обновленная ракета к нему – РК360Л.

Заявленная дальность полета "Длинного Нептуна" (1000 км) – это в 3,5 раза больше, чем в задекларированной для противокорабельной версии противокорабельной ракеты Р360 (280 км). Вес боевой части РК360Л, также вырос – 260 кг против 150 кг в противокорабельной версии.

"Это действительно очень неожиданный сюрприз, потому что обычно большая дальность полета ракет достигается именно уменьшением боевой части", – отмечают эксперты издания.

Какие изменения претерпела ракета

Напомним, что в Украине впервые официально показали дальнобойную ракету "Длинный Нептун" на День Независимости. Сравнивая ее фото, специалисты Defense Express подсчитали: длина РК360Л составляет шесть метров (без ускорителя), что на около 1,5 метра больше. А диаметр корпуса вырос до примерно 50 см против 38 см.

"Еще один очень важный аспект – указана возможность поражения как наземных, так и морских целей. То есть ракета продолжает иметь возможность поражения движущихся объектов. И хотя система наведения не раскрыта, из-за отметки о возможности атаки кораблей возможно сделать предположение, что активная радиолокационная головка самонаведения в РК360Л осталась", – считают в издании.

Для обеспечения полета "Нептуна" над сушей была решена сложная комплексная задача. Во-первых, обеспечен полет над переменным рельефом местности, что значительно сложнее полета над ровной водной поверхностью. Во-вторых, обеспечена возможность полета по определенному маршруту без спутниковой навигации. В-третьих, возможность точного поражения наземной цели, что значительно сложнее наведения на большой металлический объект на фоне моря.

Как сообщал OBOZ.UA, при наличии современного дальнобойного оружия украинские воины его непременно используют – включая попытку удара по Кремлю. Однако ни украинская власть, ни украинский народ не стремятся бить по гражданскому населению страны-агрессора. Ведь в отличие от России Украине чужда логика действий террористов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в Украине представили крылатую ракету "Фламинго" дальностью 3000 км. Ее запустили в серийное производство. Эти ракеты способны атаковать цели почти по всей территории России, включая Сибирь и Дальний Восток.

