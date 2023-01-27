Приземлились в Кельне: украинские военные прибыли в Германию для учений на БМП Marder

Первая группа украинских воинов прибыла в Германию, чтобы научиться управлять бронемашинами Marder. Военнослужащие ВСУ приземлились в Кельне.

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Об этом 27 января заявило Deutschlandfunk, отметив, что тренировки украинцев начнутся в ближайшее время. Точная дата, как и сроки окончания учений, не называются.

Обучение бойцов Сил обороны является частью военной помощи Украине от ФРГ. Напомним, что федеральное правительство пообещало передать Киеву 40 боевых машин пехоты Marder.

Кроме того, в скором времени планируется начать обучение на обещанных танках Leopard. В правительстве Германии ранее говорили о том, что процесс займет около восьми недель (как для Marder, так и для Leopard).

По словам немецкого министра обороны Бориса Писториуса, боевая техника должна быть доставлена ​​до конца марта-2023.

В пакете помощи, кроме Marder, также есть семь зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, еще один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T и дополнительные управляемые ракеты к нему.

СМИ пишут, что значительную часть обещанных Украине 40 БМП Marder Бундесвер Германии может изъять из собственных запасов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 января Берлин подтвердил, что поставит Киеву 14 танков Leopard 2. Министр обороны страны Борис Писториус, отвечая на вопрос о том, почему объявления не было так долго, заявил: ФРГ не колебались в решении, а "вела переговоры с союзниками".

– Немецкий концерн Rheinmetall сообщил, что готов поставить большое количество боеприпасов для Leopard, переданных Украине от Германии и других стран в рамках военной помощи. Завод также планирует расширять производственные мощности.

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