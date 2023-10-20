Призвал превратить Сумы в 'мертвую зону': СБУ сообщила о подозрении роспропагандисту Михееву

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому пропагандисту-"политологу" Сергею Михееву. Он активно поддерживает российскую агрессию против Украины и регулярно озвучивает антиукраинские нарративы и призывы к геноциду украинцев в эфирах государственных российских СМИ.

В частности, в июне 2023 года Михеев призвал массированными ракетными и авиационными ударами превратить в "мертвую зону" украинский город Сумы, бомбить облцентр, по мнению пропагандиста, следует так, чтобы там "не осталось живых людей". Подробности сообщили в СБУ.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на российского пропагандиста Сергея Михеева, публично поддержавшего вооруженную агрессию РФ и призвавшего к полному уничтожению пограничных городов в Украине. Фигурант позиционирует себя как политолог, в "образе" которого он регулярно распространяет антиукраинские нарративы в эфирах ключевых рупоров Кремля. Среди них – телеканалы "Россия-1" и "Россия 24", а также радиостанции "Радио России", "Маяк" и "Вести FM", – отмечено в сообщении.

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В частности, в основу подозрения лег один из июньских эфиров Михеева, в котором он призвал российские оккупационные войска совершить массированные ракетно-артиллерийские и авиационные обстрелы по городу Сумы. В результате этих ударов, по мнению пропагандиста, приграничная Украина должна превратиться в "мертвую зону", где "не должно остаться живых людей".

"Я вообще не понимаю, так сказать... Если они постоянно кошмарят наше население в приграничных районах Белгородской, Брянской, в Липецкой области – чего мы цацкаемся с той стороной границы? Я считаю, ее нужно превратить просто в мертвую зону, вот и все. Там никто не должен жить. Вообще никто", – заявил тогда пропагандист.

По мнению "политолога", а по совместительству члена партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и "эксперта" гауляйтера временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова, оккупационная армия обязана применить для уничтожения Украины все имеющиеся вооружения.

"Артиллерия, авиация и прочее, прочее. Город Сумы и все остальное – не надо, чтобы они жили спокойно. Не надо, чтобы они жили спокойно! Мы их не трогаем, а над Белгородом регулярно летают эти БпЛА, сбивают их над Крымом и так далее. Про Крым они могут еще сказать: мы считаем Крым украинской территорией. Но эти БпЛА атакуют и Белгородскую область, Липецкую, Брянскую, делают это регулярно, долетают до Калужской, до Московской областей. А приграничный город Сумы живет себе спокойно", – возмущался тогда кровожадный пропагандист , очень удачно "забывая" о непрерывных атаках РФ по мирным украинским городам и селам с самого начала неспровоцированной полномасштабной агрессии.

Такой же участи Михеев желал для всех населенных пунктов приграничья Украины, также он систематически оправдывал и поддерживал захват украинских территорий.

"Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступной деятельности российского пропагандиста. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Михееву о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)... Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранта в международный розыск. Ему грозит до 10 лет тюрьмы", – подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении еще двум предателям Украины. Совместно с российскими захватчиками они преследовали жителей временно оккупированного Донбасса.

Один из предателей, уроженец Харьковщины по фамилии Царенко, занимает должность следователя в так называемой "генеральной прокуратуре" в оккупированном Донецке. Он фабриковал уголовное дело против украинского парамедика Юлии Паевской, известной как "Тайра". За оказание медицинской помощи раненым и эвакуацию детей и женщин из Мариуполя фигурант хотел пришить парамедику "расстрельную статью".

Еще одной предательницей оказалась жительница Донецка, бывшая сотрудница расформированной милиции, еще в 2014 году поддержавшая террористов на востоке Украины. В должности "старшего инспектора управления автомобильной инспекции МВД ДНР" она участвовала в незаконных обысках автомобилей жителей Донецка и заставляла местных водителей "перерегистрировать" свои транспортные средства на российские номера.