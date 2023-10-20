СБУ сообщила о подозрении еще двум предателям Украины: один из них фабриковал дело против Тайры

Сотрудники Службы безопасности сообщили о подозрении еще двум предателям так называемой "Генпрокуратуры" и "МВД РФ" в оккупированном Донецке. Совместно с российскими захватчиками они преследовали жителей временно оккупированного Донбасса.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Как выяснило следствие, один из фигурантов фальсифицировал "дело" по украинской парамедикине Юлии Паевской, известной как "Тайра".

Так, коллаборантом оказался Царенко Н.В., занимающий должность следователя в так называемой "генеральной прокуратуре" в оккупированном Донецке. Именно он пытался привлечь Паевскую к ответственности за оказание медицинской помощи раненым и эвакуацию детей и женщин из Мариуполя. Фигурант хотел пришить парамедику "расстрельную статью".

Согласно расследованию, предатель был родом из Харькова, однако после получения юридического образования в местном учебном заведении выехал во временно оккупированную часть Донбасса. В начале полномасштабной военной агрессии Российской Федерации он предлагал свою помощь российским захватчикам в ведении войны против Украины.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности объявили ему подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Еще одной предательницей оказалась жительница Донецка, бывшая работница расформированной милиции, которая еще в 2014 году поддержала террористов на востоке Украины. В связи с этим вражеские предводители назначили ее "старшим инспектором управления автомобильной инспекции МВД ДНР".

На этой должности она участвовала в незаконных обысках автомобилей жителей Донецка и заставляла местных водителей "перерегистрировать" свои транспортные средства на российские номера.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️частью 7 статьи 111-1 (деятельность коллаборационного характера);

▪️частью 1 статьи 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Поскольку оба фигуранта скрываются от правосудия на временно неподконтрольной территории, осуществляются комплексные меры по их привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

Расследование проводили сотрудники Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях по процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении сотруднику спецслужб РФ с позывным "Мексиканец" : злоумышленник, по данным следствия, готовил теракт в киевском метро в 2014 году и организовал взрыв "банки с медом" на блокпосту ВСУ вблизи Луганска в 2015-м.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила и задержала дежурного российского агента, работавшего на российскую военную разведку. Предатель собирал и передавал врагу данные о перемещении Сил обороны Украины в направлениях южного и восточного фронтов.