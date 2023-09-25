Кум президента РФ Владимира Путина и бывший лидер запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук выдал новую статью о войне в Украине, в которой предложил "три условия разрядки конфликта". Он традиционно обвинил власти в Киеве и Запад якобы в нежелании мира и цинично заявил, что "проблема совсем не в РФ".

Материал Медведчука вышел на сайте российской газеты "Аргументы и факты". По мнению кума Путина, для мирного завершения войны якобы необходимы учет "интересов стран, не относящихся к Западу", "признание приоритета человеческих жизней над политическими интересами" и "понимание, что мир давно дошел до опасной черты".

Как заявляет Медведчук, которого в Украине судят за госизмену, президент Владимир Зеленский якобы "не заинтересован" в мире и его якобы не волнуют потери страны на фронте. При этом экс-глава "ОПЗЖ" решил умолчать, что именно его кум развязал преступную войну, бросив на гибель сотни тысяч россиян.

"Зеленский ставит перед страной амбициозные военные и политические задачи, за что официальный Запад не только гладит его по головке, но и щедро снабжает оружием и деньгами. А жизни украинских граждан в этой игре – расходный материал. В такой людоедской системе нет места переговорам, о чем Зеленский честно заявляет", – выдал Медведчук.

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Он также пожаловался, что Россию якобы "обкладывают военными базами", а из соседей страны-агрессора якобы "делают антироссийских фанатиков".

"И проблема тут совершенно не в РФ. ...Интересы многих государств и народов в системе гегемонии США просто не учитываются, а заявления о том, что именно США несут свободу, демократию и процветание, принимать на веру не стоит", – заявил рупор Кремля.

Отметим, ранее кум Путина уже отличился статьей, в которой призвал "учитывать интересы" РФ, а вину за развязанную Россией войну переложил на Запад.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Медведчук был задержан СБУ в апреле 2022 года. В сентябре его обменяли на 200 защитников "Азовстали".

– Суд над Медведчуком в Украине продолжился заочно: за госизмену ему грозит до 15 лет тюрьмы.

– В феврале 2023 года Медведчук заявил, что теперь живет в Москве, причем якобы "вынужденно", поскольку Киев передал его России в рамках обмена.

– В РФ кум Пуина дал интервью росСМИ, заявив о намерении "бороться за другую Украину" и "ломать курс Киева".

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