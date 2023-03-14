Проблемы усугубляются: разведка Британии назвала причину, почему войска РФ не могут добиться успехов в наступлениях
Ключевой причиной того, что ни одно из российских формирований в последнее время не смогло предпринять оперативно значимых наступательных действий, является нехватка боеприпасов. Она, вероятно, достигла такого уровня, что на многих участках фронта действует карательная норма расхода снарядов.
Об этом сказано в сводке британской разведки, опубликованной в Twitter Министерства обороны Британии. Там отметили, что почти со 100%-й вероятностью Россия уже прибегла к расконсервированию старых боеприпасов, которые ранее были отнесены к категории непригодных для использования.
В разведке уверены, что Россия все больше применяет принципы командной экономики к своему военно-промышленному комплексу, поскольку признает, что ее оборонные производственные мощности являются ключевым уязвимым местом в условиях все более жесткой "специальной военной операции".
Напомним: ранее в России наемников ЧВК "Вагнер" отрезали от поставок боеприпасов из-за конфликта ее владельца Евгения Пригожина с министерством обороны России. На опубликованных в сети кадрах четверо наемников пожаловались, что у них закончилось практически все – от минометных снарядов до боеприпасов для гаубиц и танков.
"Вагнеровцы" слезно просили "посодействовать" в получении боеприпасов и обещают за это "отработать", говорят, что всю "грязную" работу берут на себя.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– ранее в РФ "добровольцам", которые собрались на войну в Украину, выдали ржавые и практически непригодные для использования автоматы. Это может свидетельствовать о значительном дефиците стрелкового оружия у страны-агрессора;
– огромных потери военной техники в войне против Украины Россия начала пополнять устаревшей техникой. Для этого оккупанты развертывают 60-летние основные боевые танки (ОБТ) Т-62 и бронетранспортеры БТР-50.
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