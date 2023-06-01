Продавали товары для военной промышленности РФ: в Сумской области СБУ разоблачила предпринимателей-предателей. Фото

В Сумской области Украины Служба безопасности раскрыла случай незаконной торговли товарами, предназначенными для военной промышленности, в РФ. Группа предпринимателей организовала масштабное производство стартеров для дизельных двигателей, используемых в российской железнодорожной отрасли.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Готовую продукцию дельцы небольшими партиями перевозили в РФ в обход контрольно-пропускных пунктов на государственной границе (чтобы смотреть фото, доскролльте новость до конца).

Спецслужбы Украины успешно прекратили деятельность еще одной нелегальной схемы по продаже украинских товаров для военной промышленности в страну-агрессора.

Организатором данной сделки является житель Сумщины, владелец местного предприятия, занимающегося производством электротехнического оборудования для различных видов транспорта. Его сообщником является бывший бизнес-партнер, проживающий в Киеве и имеющий статус ВПО из Луганска.

Преступники организовали массовое производство стартеров для дизельных двигателей, которые предназначались для использования на российской железной дороге.

Для обхода контрольно-пропускных пунктов на государственной границе, злоумышленники перевозили готовую продукцию небольшими партиями в Российскую Федерацию.

По прибытии на территорию РФ, злоумышленники встречались с российскими партнерами, которые оплачивали товар и перенаправляли его предприятиям, включая те, которые находятся во временно оккупированном Крыму.

Организаторы "схемы" продавали каждый агрегат российским покупателям по значительно завышенной цене вдвое выше стандартной стоимости – 850 долларов. Причиной такого повышения цены была острая нехватка соответствующих комплектующих в России из-за санкций, что позволяло организаторам получать высокую прибыль от этой незаконной торговли.

Впоследствии, приобретенные запчасти были использованы врагом для ремонта локомотивов, которые использовались в операциях переброски российских войск с украинского полуострова на южный фронт.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали обоих фигурантов, когда они пытались переправить новую партию стартеров в Российскую Федерацию. Обнаружено было 50 единиц стартеров.

В ходе обысков на производственных площадях и в местах проживания задержанных были обнаружены следующие предметы:

Мобильные телефоны и компьютеры.

Финансово-хозяйственная и техническая документация, содержащая доказательства преступной деятельности.

Граната Ф-1.

Обнаружение этих предметов стало дополнительными доказательствами преступной деятельности, связанной с незаконной торговлей товарами для военной промышленности.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Оба фигуранта были заключены под стражу. Расследование продолжается с целью полного выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных лиц к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге спецназовцы задержали агентку ФСБ РФ, которая шпионила за ВСУ. Также она фиксировала последствия российских прилетов, чтобы оккупанты могли корректировать дальнейшие удары.

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