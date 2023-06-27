'Продолжаем наблюдать': США до сих пор не видят признаков готовности применить Путиным ядерное оружие

Соединенные Штаты Америки продолжают внимательно следить за ситуацией с ядерным оружием в России. Однако в США до сих пор не видят никаких признаков, что российский диктатор Владимир Путин готов применить ее против Украины или в любом другом месте.

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Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга в Вашингтоне. Он отметил, что со стороны РФ раздается много безрассудных высказываний по применению ядерного оружия.

"Мы продолжаем наблюдать за этим очень и очень внимательно. Мы видели много безрассудной риторики с российской стороны, мы внимательно следим за этим", – отметил представитель Белого дома.

В то же время он подчеркнул, что в Вашингтоне до сих пор "не видели никаких признаков того, что Путин намерен применить ядерное оружие".

"И я могу вас заверить, что мы не делали ничего, чтобы изменить нашу собственную позицию стратегического сдерживания в контексте этой потенциальной угрозы", – отметил представитель Белого дома.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что России не удастся запугать мир ядерным оружием. Он подчеркнул, что все ядерные угрозы Москвы, адресованные НАТО и странам-союзницам с целью прекращения военной помощи Украине, терпят неудачу. Североатлантический альянс следит за ситуацией в Беларуси и будет рядом с Украиной столько, сколько нужно.

Глава МИД Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин считает, что ядерные угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина достигли высочайшего уровня, как и реакция НАТО на них.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что не исключает угрозу ядерного удара из Беларуси по приказу Путина.

Начальник ГУР Кирилл Буданов исключил возможность ядерного удара России по Украине. По его словам, в руководстве страны-агрессорки "не так много идиотов".