'Продолжаем защищать Украину': в ВМС опровергли нелепый фейк РФ об уничтожении украинских кораблей

Российские пропагандисты активно распространяют сообщения о якобы уничтожении оккупационных войск катеров и кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Так, захватчики пытаются оправдать новые удары по гражданским объектам, а именно – по портовой инфраструктуре.

Все катера и корабли Военно-морских сил продолжают стоять на защите государства и выполняют боевые задачи. Официальное опровержение вражеской дезинформации появилось в Telegram-канале ВМС ВСУ.

"В российских так называемых СМИ распространяется дезинформация по уничтожению кораблей и катеров Военно-Морских Сил ВС Украины. Так, прикрываясь попыткой поразить корабли Военно-Морских Сил ВС Украины, российская федерация в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам. делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути в порты Украины", – отметили в Военно-морских силах.

Там отметили, что в настоящее время устанавливается информация о пострадавших среди гражданского населения в результате очередного акта террора, совершенного Россией против Украины.

"Корабли и катера Военно-Морских Сил ВС Украины продолжают защищать Украину с морского направления. В очередной раз просим не помогать врагу и не распространять российские фейки. Доверяйте только официальным источникам", – призвали в ВМС.

Напомним, ранее Сухопутные войска предостерегли, что Россия готовит новые ИПСО, нацеленные на дискредитацию сотрудников полиции и ТЦК. В видео, которые создаются, по данным разведки, на временно оккупированных территориях Украины, российские фейкоделы имитируют избиение военными и полицейскими гражданских граждан, а также показывают их как людей, употребляющих алкоголь и наркотики и развлекающихся в ресторанах в обществе женщин.