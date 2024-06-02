Ролики снимают на оккупированных территориях: Россия готовит новые ИПСО, нацеленные на дискредитацию сотрудников полиции и ТЦК

В Вооруженных силах предупредили о том, что Россия приступила к реализации масштабной ИПСО для дискредитации военнослужащих из ТЦК и полицейских. В частности, на украинской территории, оккупированной РФ, активно снимают ролики с конфликтами между сотрудниками ТЦК и полиции и простыми гражданами.

В ход идут как постановочные избиения гражданских военными и стражами порядка, так и изображение "сладкой жизни" сотрудников ТЦК. Схему, с которой действуют захватчики и основные отличия нынешней операции от предыдущих, описали в Сухопутных войсках ВСУ.

"Важно понимать, что значительная часть контента в соцсетях, где изображены военнослужащие Вооруженных Сил, якобы служащие ТЦК и конфликты с ними – продукты враждебных подразделений информационных операций. Мы получаем данные об организации съемок таких сюжетов на временно оккупированной территории. Элементы типичны: люди в украинской военной форме вместе с людьми в форме Национальной полиции вступают в конфликты с "местными жителями", – говорится в сообщении.

Как правило, эти видео содержат кадры с имитацией избиений, говорят в Сухопутных войсках. Среди любимых "атрибутов" авторов роликов – микроавтобусы и автомобили с черными номерами, а также автомобили с украинскими номерами разных регионов регистрации.

Проходят съемки в максимально безликих, нейтральных локациях, которые трудно определить.

"Одновременно с этим, сами видео распространяются в плохом качестве – это также имитация "естественности". Ранее вражеские специалисты использовали более профессиональный монтаж и не достигали результата, а значит – противник совершенствуется", – отметили в Сухопутных войсках.

Кроме этого, работают российские фейкоделы и над созданием роликов, на которых зафиксированы якобы сотрудники ТЦК, употребляющие алкоголь или наркотики, проводящие время в ресторанах и в сопровождении женщин.

"За последнее время в сети появилось несколько подобных видео, которые получили широкое распространение. Подчеркиваем, что все имеющиеся настоящие ситуации — тщательно изучаются, проводятся необходимые служебные проверки, а общественность информируется в установленном порядке. Однако мы обязаны сообщать, когда высоким статусом военнослужащих ВСУ манипулирует враг. Призываем ответственно относиться к любым подозрительным видео. И тогда противник не достигнет цели в своих информационных акциях", – призвали в Сухопутных войсках.

Напомним, ранее о том, что Россия готовит серию видео для дискредитации работников ТЦК, рассказал начальник прессцентра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что ролики снимают на захваченных территориях Украины, чтобы они выглядели максимально правдоподобно, в то же время российские пропагандисты пытаются изобразить украинских военнослужащих максимально неадекватными.