Россия готовит серию видео для дискредитации работников ТЦК: Плетенчук раскрыл замысел врага

Страна-агрессор РФ готовит серию фейковых видео с целью дискредитировать украинских военных, в частности работников ТЦК и СП. Ролики снимают на захваченных территориях Украины, чтобы они выглядели максимально правдоподобно.

Об этом рассказал начальник прессцентра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. По его словам, российские пропагандисты пытаются изобразить украинских военнослужащих максимально неадекватно.

"То есть готовится серия видео, где они (работники ТЦК. – Ред.) будут вести себя максимально неадекватно, в различных ситуациях, заведениях будут употреблять спиртные напитки и тому подобные некрасивые вещи делать", – сообщил Плетенчук.

Спикер также добавил, что фейковые видео оккупанты снимают на оккупированных территориях, чтобы окружающие декорации соответствовали украинским реалиям.

Отметим, российские пропагандисты уже не раз были замечены за распространением постановочных видео с целью дискредитировать украинских военных, их легко разоблачают благодаря российскому акценту "актеров".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ЦНС рассказали, что захватчики прилагают максимум усилий для идеологической обработки украинских детей на захваченных территориях Украины. Очередной этап такой обработки фиксируется на Луганщине, где на летние каникулы планируют вывезти более 12 тыс. детей в РФ для "перевоспитания".

Кроме того, в школах на оккупированных территориях враг проводит "уроки политинформации" для украинских детей. К школьникам приходят разряженые "казаки" и устраивают "промывку мозгов" рассказами о "русском мире".

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