'Были в нетрезвом состоянии и приставали к ученикам': оккупанты на захваченных территориях проводят 'уроки политинформации' в школах – ЦНС

В украинских школах на временно оккупированных территориях российские оккупанты проводят детям пропагандистские "уроки политинформации". К школьникам приходят ряженые казаки и рассказывают, как внедряют "русский мир" на уничтоженных ими же украинских землях.

При чем многие из захватчиков приходят в школы в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

На временно оккупированной территории Херсонской области представители оккупационных войск проводят уроки детям. Захватчики демонстрируют несовершеннолетним фильмы о "красоте России и о том, как важно стать частью России".

Также в ЦНС подчеркнули, что для "обеспечения порядка" в захваченных школах на временно оккупированных территориях привлекались боевики казачьей сотни из Белгородской области. Боевики в большинстве своем находились в нетрезвом состоянии и приставали к школьникам из-за внешнего вида, в частности, одежды, стрижки или крашеных волос.

Кроме того, были зафиксированы случаи не только словесных претензий, но и побоев и противоправных обысков. Во время таких издевательств школьники становились жертвами сексуальных притязаний со стороны так называемых охранников.

Напомним, российские оккупационные так называемые власти продолжают "перекраивать" на кремлевский лад сознание детей, проживающих на захваченных территориях. Под видом "семейных ценностей" школьникам с малых лет пытаются вбить в мозги ненависть к Украине и понимание, якобы их обязанность – защищать Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне начали кампанию по героизации преступников из "Росгвардии" на временно оккупированных территориях Украины. Там в школах они устраивают экспозиции, посвященные воякам, ключевой функцией которых были и остаются репрессии и устрашение местного населения в оккупации.

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