Тысячи детей с ВОТ оккупанты принудительно отправят в Россию на 'перевоспитание' - ЦНС

Российские захватчики прилагают максимальные усилия для идеологической обработки украинских детей, проживающих на временно оккупированных территориях Украины. Очередной этап такой обработки фиксируется сейчас на ВОТ Луганщины, где во время летних каникул планируют вывезти более 12 тысяч детей на территорию РФ для "перевоспитания".

"Перевоспитывать" маленьких украинцев будут участвовавшие в войне РФ против Украины российские оккупанты, на подобных занятиях ранее в отношении детей применялось физическое насилие, фиксировались также случаи сексуальных притязаний. Об этом рассказали в Центре национального сопротивления.

По данным ЦНС, после завершения учебного года в школах по временно оккупированной Луганщине в разные регионы РФ планируют вывезти более 12 тысяч украинских детей. На территории России их ждет "перевоспитание".

Соответствующие намерения, добавили в Центре, озвучил гауляйтер временно оккупированной Луганской области Леонид Пасечник.

"В так называемых детских лагерях маленькие украинцы в течение 21 дня будут проходить пропагандистское обучение на великоросса". Занятия будут проводить детям помимо других "герои сво". Привлечение кремлевских боевиков к воспитательным процессам молодого поколения на России и временно оккупированных ею землях – это очень распространенная практика", – говорится в сообщении.

В ЦНС также напомнили, что во время подобных "патриотических" занятий оккупанты прибегают к физическому насилию над детьми. Также фиксировались и случаи сексуальных домогательств со стороны захватчиков к несовершеннолетним украинцам.

"Оккупанты всеми силами пытаются скрывать эти факты, впрочем, неравнодушные граждане фиксируют эти преступления и передают Центру национального сопротивления, чтобы в будущем привлечь преступников к ответственности. Призываем всех, ради приближения времени освобождения захваченных территорий Украины от московского врага, сообщать информацию об оккупантах, военных РФ, расположение их позиций и техники сюда. Анонимность гарантируем", – призвали в ЦНС.

Напомним, ранее в Центре рассказывали, как оккупанты на захваченных территориях проводят "уроки политинформации" в школах. А в качестве "охраны" школ привлекались так называемые "казаки", которые в учебных заведениях зачастую находятся в состоянии алкогольного опьянения, придирались к школьникам из-за внешнего вида, в частности одежды, стрижки или крашеных волос.

Кроме того, были зафиксированы случаи не только словесных претензий, но и побоев и обысков. Во время таких издевательств школьники становились жертвами сексуальных притязаний со стороны так называемых охранников.