Продолжается подготовка к новым вражеским штурмам: в ВСУ рассказали о ситуации на Лимано-Купьянском направлении

За прошедшую неделю российские оккупанты почти не штурмовали позиции Вооруженных сил Украины на Лимано-Купьянском направлении. Пока что захватчики продолжают перегруппировку и формирование новых штурмовых отрядов.

В то же время, украинские защитники строят оборонные сооружения и устанавливают минные поля на передовой. Такое заявление в эфире 24 канала сделал глава пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Илья Евлаш.

В настоящее время на указанном направлении находятся около 110 тысяч российских захватчиков, среди которых общие формирования вместе с тыловыми подразделениями и силами обеспечения.

По его словам, 110 тысяч российских военных, которые находятся на Лимано-Купьянском направлении, – это общие формирования, а также тыловые подразделения и силы обеспечения.

"Это не значит, что все 110 тысяч стоят на передовой с оружием в руках и меняют друг друга. Это совсем не так. Да, там происходят ротации, в том числе они аккумулировали это количество для того, чтобы сдерживать наши войска", – сказал Евлаш.

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ВСУ, чтобы не допустить прорыва оккупантами линии фронта, устанавливают минные поля и заграждения, которые уже дают свои результаты.

Однако захватчики интенсивно используют артиллерию. При этом они делают это очень избирательно, что, вероятно, свидетельствует об их проблемах с боеприпасами.

Евлаш заверил, что военная разведка отслеживает действия оккупантов и готовит соответствующие шаги.

В Восточной группировке войск ВСУ ранее рассказали, что наступление врага на Купянском направлении фронта замедлилось, поскольку оно, вероятно, перегруппировывается после потерь.

Ранее в британской разведке отметили, что на давление Сил обороны Украины в районе Бахмута и на юге страны российские войска ответили "мелкомасштабными атаками" на востоке, в частности, на линии Купянск-Лиман. Пока российское командование пытается перехватить инициативу и считает Купянск перспективным для этого направлением.

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