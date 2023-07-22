'Продолжается проверка территориальных центров комплектования': Зеленский пообещал наказать всех военкомов, которые обогащаются на войне. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что всех военнослужащих, которые пытаются обогатиться во время войны, будут привлечены к ответственности. Он напомнил, что по Украине идет проверка территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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Об этом Зеленский сказал в субботу, 22 июля, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). "Каждое такое "кабинетное" нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушение – неизбежна", – добавил он.

В обращении глава государства рассказал о ситуации со скандальным одесским военкомом, отметив, что она ни в коем случае не могла закончиться только увольнением.

Сегодня президент заслушал доклад правоохранителей по этому делу.

"Ему сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы. Логично, что одним только увольнением эта история не должна была завершиться. Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора продолжают необходимые следственные и процессуальные действия. Все детали, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно представят обществу", – сказал он.

Отметим, что бывший руководитель Одесского областного ТЦК и СП подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Президент также традиционно поблагодарил украинских военных, которые продолжают защищать нашу страну и освобождать территории от оккупантов.

"Спасибо, что наши Силы каждый день наращивают давление на оккупантов. Особо отмечу сегодня наших нацгвардейцев – воинов 15-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины Богдана Завады. Очень мощно уничтожают российское зло на юге нашего государства. Спасибо, ребята, за каждую отбитую атаку и за ваше продвижение вперед! Слава вам!" – сказал гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе переговоров стороны обсудили договоренности, достигнутые во время саммита НАТО в Вильнюсе, который проходил 11-12 июля.

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