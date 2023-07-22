Автомобили и недвижимость премиум-класса: скандальному бывшему одесскому военкому сообщили о подозрении. Фото и видео

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении скандальному бывшему одесскому военному Евгению Борисову. Он подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

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Об этом сообщили в пресс-службах ГБР и Офиса генерального прокурора. Отмечается, что в ходе досудебного расследования Бюро собрало огромный массив доказательной базы, в том числе и благодаря журналистским расследованиям.

Установлено, что в период действия военного положения члены семьи Борисова по его поручению приобрели автомобили премиум класса и недвижимое имущество в Королевстве Испания на общую сумму более 151 млн грн. В частности, мать военкома стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн. евро, а также приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн. грн.

И теща экс-военкома в последние годы стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser.

А жена экс-военкома приобрела другую зарубежную недвижимость – офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро. При этом официальный общий доход семьи не покрывает эти расходы.

Кроме того, в начале декабря 2022 года подозреваемый, являясь военным должностным лицом, отвечающим за мобилизацию в регионе, выписавшись из военного госпиталя, более двух недель не являлся на военную службу без уважительных причин.

В дальнейшем, во второй половине декабря 2022 года, должностное лицо, при отсутствии определенного для него Министерством здравоохранения заграничного лечения, путем обмана выехало за пределы страны. Вместе с членами семьи он почти месяц находился в Республике Молдова, Турции на Сейшельских островах и Королевстве Испания.

В этой связи бывшего военкома подозревают:

в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот тысяч рублей превышает его законные доходы (ст.368-5 УК Украины);

в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения (ч.5 ст.407 УК Украины);

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч.4 ст.409 УК Украины).

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск и осуществление повода с целью рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В общей сложности Борисову грозит до 10 лет лишения свободы.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал объявление подозрения скандальному военкому. Он отметил, что одним только увольнением эта история не должна была завершиться.

"Сегодня правоохранители доложили мне о ситуации с бывшим одесским военкомом. Ему сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы. Логично, что только увольнением эта история не должна была завершиться. Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора продолжают необходимые следователи и процесса", – сказал он.

Глава государства добавил, что в целом в Украине продолжается проверка территориальных центров комплектования, то есть военкоматов.

"И каждое такое "кабинетное" нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушение – неизбежна", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной 2023 Евгения Борисова отстранили от исполнения служебных обязанностей в должности начальника Одесского ТЦК и СП на время проверки его причастности к коррупции. Военному приписывали ввоз автомобиля премиум класса под видом гуманитарной помощи.

А еще он "прославил" испанскую Марбелью: по данным СМИ, во время полномасштабной войны его мать стала владелицей элитной виллы на побережье Средиземного моря стоимостью несколько миллионов евро, а жена - офиса. В расследовании "Батальон Испания" журналисты рассказали об элитной недвижимости и дорогих авто, которые зарегистрированы на родных одесского военкома, а еще записали, что говорит об этом сам Борисов.

После завершения служебного расследования относительно законности поездки военкома за границу в условиях военного положения Борисов вернулся в должность после отстранения

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