Продолжат ли военное положение и мобилизацию в Украине: Стефанчук объяснил, что будет дальше

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине, вероятно, будут продолжены после 9 мая, ведь война еще не завершилась. Это будет уже 15-е такое голосование в Верховной Раде.

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Как заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в программе "Є розмова" на YouTube-канале "Укринформа", по его мнению, народные депутаты в очередной раз поддержат соответствующее решение. Он добавил, что война в Украине продолжается, поэтому государство должно позаботиться о безопасности.

"Мне кажется, что украинский парламент поддержит и в очередной раз поддержит продление военного положения и мобилизации, потому что война не завершена, война продолжается и поэтому государство должно заботиться о национальной безопасности", – сказал чиновник.

Стефанчук также высказался о проведении выборов в Украине, которые возможны только после отмены военного положения.

Такое голосование будет уникальным, ведь не подпадает ни под одну квалификацию в Конституции.

"...Чтобы эти выборы дали возможность всему миру сказать: да, послевоенная Украина, победившая в этой войне, провела демократические выборы, которые признает весь мир. Это для меня является приоритетом. Потому что Украина всегда была исторически, есть сейчас и будет оставаться демократической страной с верховенством права, с уважением друг к другу", – сказал спикер парламента.

Он добавил: по его мнению, это то, что "качественно отличает нас от РФ", "и вообще в этом вопросе мы находимся с ними на двух берегах цивилизационной пропасти".

Напомним, что в январе 2025 года депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали очередное продление срока действия военного положения и мобилизации в Украине до 9 мая 2025 года.