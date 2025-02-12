Продолжаются боеприкосновения почти по всей линии фронта: в Генштабе назвали самые горячие направления

Идут тысяча восемьдесят пятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. С начала суток оккупанты 74 раза атаковали позиции Сил обороны.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 12 февраля по состоянию на 16.00. Отмечается, что наиболее активно враг действует на Покровском, Новопавловском и Курском направлениях.

Российские обстрелы

Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы нашей страны, в том числе пострадали населенные пункты Рудак, Марчихина Буда, Фотовиж, Свободная Слобода, Белая Береза, Степановка, Середина Буда, Липа, Старая Гута, Луговка, Новая Гута, Тимоновичи; Гута-Студенецкая Черниговской области.

Ситуация на фронте

В Харьковском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Новоселка, Песчаное и Загрызовое, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новолюбовка, Ямполевка и Колодец. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отразили четыре вражеских атаки, продолжается еще одно боеприкосновение.

На Северском направлении зафиксировано два боестолкновения, один штурм противника наши защитники отразили в районе Белогоровки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении продолжаются три боестолкновения в районах Часового Яра и Васюковки.

На Торецком направлении произошло восемь вражеских атак. Враг был активен в районах Торецкая и Щербиновки. Наши защитники дают достойный отпор, сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Покровском направлении самые горячие бои: с начала суток оккупанты совершили уже 22 атаки на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверевое, Надеевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное и Шевченко. Силы обороны, сдерживая враждебный натиск, отразили 17 атак противника, пять боеприкосновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении захватчики 11 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Ровнополь, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили одну вражескую атаку в районе Каменского. Авиационные удары неуправляемыми ракетами получили населенные пункты Новополь и Каменское.

В Ореховском направлении враг применил штурмовую авиацию в районе населенного пункта Пятихатки.

На Курщине наши защитники за сегодня отразили шесть атак захватчиков, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб, и совершил 293 артиллерийских обстрела, в том числе 18 из реактивных систем залпового огня.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Бойцы ВСУ имели успех к северо-востоку от Дружбы, в северной части Торецка и в центральной части Леонидовки (к западу от Торецка).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!