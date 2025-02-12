Украинские войска продвинулись в районе Торецка, но у врага тоже есть успехи: анализ ISW

Украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Бойцы ВСУ имели успех к северо-востоку от Дружбы, в северной части Торецка и в центральной части Леонидовки (к западу от Торецка).

Видео дня

В то же время российские оккупанты также провели атаки и продвинулись. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Путинские войска провели наземные атаки в самом Торецке, к северу от Торецка в районе Дилиевки и к западу от Торецка в районе Щербиновки. Геолокационные кадры, опубликованные 10 и 11 февраля, указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Дружбы, в северной части Торецка и в центральной части Леонидовки.

В свою очередь геолокационные кадры, опубликованные 10 февраля, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в западной части Торецка. Для проведения штурмов на Торецком направлении враг привлекает подразделения 56-го батальона спецназа России (51-я общевойсковая армия) и незаконные военные формирования террористической организации "ДНР".

Напомним, несмотря на заявления российских захватчиков, город Торецк на Донбассе не оккупирован. За город ведутся бои, причем Силы обороны Украины установили флаг в центре Торецка и продолжают сдерживать наступление оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее оккупантам не удалось установить свой российский триколор над Торецком. Им помешали действия наших военных, хотя и враг прибег к нескольким попыткам установить свой флаг в городе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!