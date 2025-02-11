Бои за город продолжаются: воины бригады 'Лють' установили флаг в центре Торецка. Видео

Несмотря на заявления российских захватчиков, город Торецк на Донбассе не оккупирован. За город ведутся бои, причем Силы обороны Украины установили флаг в центре Торецка и продолжают сдерживать наступление оккупантов.

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Об этом сообщило Министерство внутренних дел. В МВД показали, как воины бригады "Лють" установили флаг в центре города Торецка.

В ведомстве отметили, что бойцы объединенной штурмовой бригады "Лють" совместно с воинами батальона полиции особого назначения (стрелкового) Главного управления Национальной полиции в Винницкой и Кировоградской областях, Корпуса оперативно-внезапного действия, а также бригады "Хижак" продолжают беспощадно уничтожать россиян и сдерживать вторжение агрессора".

Сейчас в городе продолжаются тяжелые бои.

Согласно последней карте DeepState, часть Торецка уже "красная", то есть оккупирована. Однако вторая часть города отмечена серым цветом – этим цветом обозначаются места боевых столкновений.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее оккупантам не удалось установить свой российский триколор над Торецком. Им помешали действия наших военных, хотя и враг прибег к нескольким попыткам установить свой флаг в городе.

Напомним, что россияне еще несколько дней назад заявили о "захвате" Торецка – города, который из-за их обстрелов уже превратился в руины. Однако в Силах обороны Украины опровергли фейк, заявив, что бои в городе продолжаются, украинские подразделения продолжают сопротивляться врагу.

Ранее аналитики Института изучения войны предположили, что Россия может перебросить силы из-под Курахового в Торецк – это подразделения не менее пяти военных формирований. Вероятно, так агрессор надеется содействовать своим наступательным операциям на Константиновку весной-летом 2025 года.

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