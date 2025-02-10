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Продолжаются бои на трех направлениях и Курщине: всего произошло 127 боевых столкновений – Генштаб

Надежда Данищук
War
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Продолжаются бои на трех направлениях и Курщине: всего произошло 127 боевых столкновений – Генштаб

Проходит тысяча восемьдесят третьи сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают давать решительный отпор попыткам врага продвинуться в глубину нашей территории.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 10 февраля по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 127 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Российские захватчики нанесли два ракетных и 77 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 101 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения более тысячи дронов-камикадзе и произвели более пяти тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник четырежды пытался штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска.

Продолжаются бои на трех направлениях и Курщине: всего произошло 127 боевых столкновений – Генштаб

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызового, где украинские защитники остановили восемь вражеских атак, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

Продолжаются бои на трех направлениях и Курщине: всего произошло 127 боевых столкновений – Генштаб

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполевка, Терны и Колодцы.

Продолжаются бои на трех направлениях и Курщине: всего произошло 127 боевых столкновений – Генштаб

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Васюковки, Белой Горы и Временного Яра. Силы обороны отразили пять атак захватчиков, в настоящее время бои ведутся в трех локациях.

Продолжаются бои на трех направлениях и Курщине: всего произошло 127 боевых столкновений – Генштаб

В Торецком направлении россияне одиннадцать раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Торецкая и Щербиновки.

Продолжаются бои на трех направлениях и Курщине: всего произошло 127 боевых столкновений – Генштаб

На Покровском направлении с начала этих суток противник атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зверевое, Удачное, Успеновка, Надеевка, Андреевка и Дачное. Наши защитники остановили 40 штурмовых действий противника, а семь боев до сих пор продолжаются. Авиаудары получили Сухой Яр, Покровск и Богатырь. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 285 окупантов, из них 130 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили танк, две БМП, две боевые бронированные машины, одну РСЗО, артиллерийскую систему, десять единиц автомобильной техники, пять мотоциклов и 11 БПЛА окупантов; также повредили три БМП, две единицы автомобильной техники, четыре танка, четыре боевых бронированных машины, две артиллерийские системы и одну РСЗО.

Продолжаются бои на трех направлениях и Курщине: всего произошло 127 боевых столкновений – Генштаб

В Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленовка, Времевка и Новоселка. В настоящее время продолжается одно боестолкновение. Оккупанты нанесли удары КАБами по населенным пунктам Константинополь, Шевченко и Днепроэнергия.

Продолжаются бои на трех направлениях и Курщине: всего произошло 127 боевых столкновений – Генштаб

На Ореховском направлении авиация врага ударила по Таврическому, сбросив 13 КАБ.

Продолжаются бои на трех направлениях и Курщине: всего произошло 127 боевых столкновений – Генштаб

На Курском направлении с начала суток произошло 27 боеприкосновений, два из которых продолжаются до сих пор, также захватническая армия нанесла 37 авиаударов, сбросив 49 КАБ и совершила 378 обстрелов.

Продолжаются бои на трех направлениях и Курщине: всего произошло 127 боевых столкновений – Генштаб

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины недавно продвинулись к юго-востоку от Суджи в Курской области РФ, а также преуспевают в районе Волчанска на Харьковском направлении. Об этом говорится в строительстве Института изучения войны.

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