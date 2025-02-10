Продолжаются бои на трех направлениях и Курщине: всего произошло 127 боевых столкновений – Генштаб

Проходит тысяча восемьдесят третьи сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают давать решительный отпор попыткам врага продвинуться в глубину нашей территории.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 10 февраля по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 127 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Российские захватчики нанесли два ракетных и 77 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 101 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения более тысячи дронов-камикадзе и произвели более пяти тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник четырежды пытался штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызового, где украинские защитники остановили восемь вражеских атак, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполевка, Терны и Колодцы.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Васюковки, Белой Горы и Временного Яра. Силы обороны отразили пять атак захватчиков, в настоящее время бои ведутся в трех локациях.

В Торецком направлении россияне одиннадцать раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Торецкая и Щербиновки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зверевое, Удачное, Успеновка, Надеевка, Андреевка и Дачное. Наши защитники остановили 40 штурмовых действий противника, а семь боев до сих пор продолжаются. Авиаудары получили Сухой Яр, Покровск и Богатырь. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 285 окупантов, из них 130 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили танк, две БМП, две боевые бронированные машины, одну РСЗО, артиллерийскую систему, десять единиц автомобильной техники, пять мотоциклов и 11 БПЛА окупантов; также повредили три БМП, две единицы автомобильной техники, четыре танка, четыре боевых бронированных машины, две артиллерийские системы и одну РСЗО.

В Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленовка, Времевка и Новоселка. В настоящее время продолжается одно боестолкновение. Оккупанты нанесли удары КАБами по населенным пунктам Константинополь, Шевченко и Днепроэнергия.

На Ореховском направлении авиация врага ударила по Таврическому, сбросив 13 КАБ.

На Курском направлении с начала суток произошло 27 боеприкосновений, два из которых продолжаются до сих пор, также захватническая армия нанесла 37 авиаударов, сбросив 49 КАБ и совершила 378 обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины недавно продвинулись к юго-востоку от Суджи в Курской области РФ, а также преуспевают в районе Волчанска на Харьковском направлении. Об этом говорится в строительстве Института изучения войны.

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