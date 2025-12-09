'Продолжаются интенсивные боевые действия': в ВСУ сообщили о попытке армии РФ окружить Гуляйполе

На двух южных направлениях, Гуляйпольском и Александровском, продолжаются активные боевые действия. Оккупанты пытаются окружить Гуляйполе с востока и северо-востока.

О ситуации на этом участке фронта в комментарии СМИ рассказал представитель оперативного командования "Юг" Владислав Волошин. Он также отметил, что оккупанты активно используют авиацию, ежедневно атакуя Гуляйполе десятками управляемых авиабомб.

Российские оккупационные войска пытаются перерезать ключевые логистические пути и зайти в Гуляйполь. По словам Владислава Волошина, оккупанты стремятся охватить населенный пункт, с восточного и северо-восточного направлений.

"Гуляйпольский, Ореховский и Александровский - это три южных направления, на двух из которых (Александровский и Гуляйпольский - ред.) сейчас продолжаются активные боевые действия. Противник пытается в первую очередь отрезать от логистических путей и охватить с востока и с северо-востока Гуляйполе, войти в этот населенный пункт", – отметил спикер ОК "Юг"

"Что касается Александровского направления, то оно все довольно активное. На нем мы фиксируем всегда наибольшее количество у нас на юге боевых столкновений, и они фактически на всем участке фронта, который проходит через это направление", – подчеркнул Волошин.

В то же время на Ореховском направлении российские войска пытаются приблизиться к Приморскому, Плавням и двигаясь в сторону Степногорска. Для этого действуют небольшими пехотными группами, чтобы осуществить обходные маневры и продвинуться вдоль берега бывшего Каховского водохранилища.

"Враг пытается продвигаться по берегу бывшего Каховского водохранилища и уже подошел к Плавням, одновременно осуществляя инфильтрацию в сторону Малокатериновки. Применяются малые пехотные группы для обходных маневров", – сообщил Волошин.

По словам Волошина, оккупанты, несмотря на некоторое снижение интенсивности штурмовых действий, продолжают огневое давление.

"Противник постоянно использует дроны-камикадзе, артиллерию и другие средства для обстрелов наших позиций и населенных пунктов", – отметил спикер оперативного командования "Юг".

Ранее OBOZ.UA сообщал, российские оккупанты не оставляют попыток просочиться в северную часть Покровска, пользуясь неблагоприятными погодными условиями. Ситуация в Мирнограде тоже остается сложной и изменчивой.

Также стало известно, что на Александровском направлении (Днепропетровская область) двое бойцов 67 отдельной механизированной бригады взяли в плен шестерых российских военнослужащих.

