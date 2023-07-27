'Продолжил бой, несмотря на контузию': украинский пограничник рассказал об обороне Соледара и вражеских штурмах. Фото и видео

Украинский пограничник Дмитрий Михальчук держал оборону недалеко от Соледара Донецкой области. Недавно бойцу вручили орден "За мужество" ІІІ степени.

Видео дня

Об этом сообщает "Суспільне". Дмитрию, который родом из Ровенской области, всего 25 лет.

С мая 2022 года мужчина служит в Волынском пограничном отряде. Он рассказал, что во время одного из вражеских обстрелов его контузило, но мужчина продолжил бой. Именно за это Дмитрий и был удостоен государственной награды.

"Нас эвакуировали с позиций, после того отлежались в госпитале и снова вернулись на позиции. Если честно, приятно видеть, что родные радуются, что я получил эту награду, но лучше бы не было этих наград, а было бы все спокойно", - отметил он. пограничник.

Он добавил, что пол года назад вместе с собратьями держал оборону недалеко от Соледара. Там штурмы вели вагнеровцы. Михальчук был заместителем командира пограничного подразделения.

"Наибольший страх, чтобы остаться живым. Начались штурмы вагнеровцев. Их в тепловизоре очень плохо было видно и уже начиналось стрелковое сражение при поддержке минометов и другой тяжелой техники", – сказал он.

Пограничник добавил, что управлять людьми нелегко, особенно в условиях боевых действий, но труднее всего, по его словам, это брать на себя ответственность за жизнь подчиненных.

После Победы пограничник планирует вернуться в мирную жизнь и проводить время с семьей.

Как сообщал OBOZREVATEL, воин Национальной гвардии Украины Павел с позывным "Зевс" прошел бои за Пятихатки, Русскую Лозовую и Дементиевку (Харьковщина), где получил осколочное ранение. Несмотря на это "Зевс" продолжил защищать страну, уничтожал "вагнеровцев" на Бахмутском направлении. В настоящее время он проходит службу в рядах 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" в должности старшего офицера инструктора по поддержке штабов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!