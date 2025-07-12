В Воздушных силах Вооруженных сил Украины показали, как работает зенитный артиллерийский комплекс Skynex, предоставленный Германией. Во время отражения российских дроновых атак система точно сбивает "Шахеды", демонстрируя безупречный результат.

Видео дня

Видео боевой работы Skynex в субботу, 12 июля, обнародовали в Telegram-канале Воздушных сил. На опубликованных кадрах показано, как защитники неба эффективно отражают налет "Шахедов".

"Зенитный артиллерийский комплекс Skynex компании Rheinmetall на службе в Воздушных силах показывает безупречные результаты по уничтожению вражеских ударных БпЛА", – говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что продуктивная работа 35-мм автоматизированной зенитной пушки вдохновляет украинских защитников неба.

"Спасибо партнерам! Больше Skynex – больше защиты от терроризма россии! Вместе – к победе!" – заявили в Воздушных силах.

Что известно о системе ПВО Skynex

Skynex – зенитный артиллерийский комплекс компании Rheinmetall Air Defence. Является сетевой системой ПВО малого радиуса действия с открытой архитектурой, главным вооружением которой являются дистанционно управляемые автоматизированные 35-мм зенитные пушки Oerlikon Revolver Gun Mk3.

Эти пушки имеют эффективную дальность стрельбы около 4 км и способны поражать не только "традиционные" воздушные цели, такие как самолеты и вертолеты, но и дроны, артиллерийские снаряды, минометные мины и высокоточные снаряды.

Пушка может осуществлять 1000 выстрелов в минуту, пушечная башня вмещает до 252 снарядов.

Пушечный модуль оснащен радаром слежения X-диапазона, что обеспечивает функцию автономного поиска цели.

Skynex представили в ноябре 2021 года. Он уже продемонстрировал свою способность поражать небольшой рой дронов.

При этом Skynex имеет важное преимущество в стоимости сбивания целей: если цена за ракету для IRIS-T составляет 300-500 тыс. евро, уничтожение воздушной цели с Skynex может стоить около 4 тыс. евро.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью силы ПВО Украины сбили 319 "Шахедов", а также 25 крылатых ракет. Всего агрессор применил 623 средства воздушного нападения, что стало одной из самых массовых атак за время полномасштабного вторжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!