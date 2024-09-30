'Продвигаемся дальше': защитники Украины показали, как устраивают враг 'хлопок' на Курщине. Видео

Украинские защитники продолжают активные действия против российских оккупационных войск. На этот раз ВСУ нанесли удар по позициям врага в Курской области.

Видео дня

Видео операции было опубликовано в сети. На кадрах военные показали, как уничтожают вражеские укрепления и техники.

"Во-первых, это хорошо выглядит; во-вторых, на фоне играет клевая музыка; но самое главное – мы сожгли позицию россиян на Курском направлении и продвигаемся дальше. Гори, горы ясно!" – прокомментировали украинские военные.

Операция в Курщине является частью масштабных усилий ВСУ по нанесению ударов по стратегическим объектам противника. Видео иллюстрирует эффективность действий украинских военных. Уничтожение враждебных позиций на Курском направлении показывает успешное продвижение ВСУ и эффективную работу, которая продолжает взрывать способность противника к дальнейшим наступательным действиям.

Как сообщал OBOZ.UA, ветеран войны, общественный активист и юрист Олег Симороз предположил, что ВСУ могут надолго остаться на территории РФ. По его словам, в районе реки Сейм сложились условия для оцепления группировки российских войск в Курской области.