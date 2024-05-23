Продвижения врага на Харьковщине и под Авдеевкой за последние сутки нет: в Нацгвардии рассказали о ситуации. Карта

Оккупанты не имели продвижения на Харьковском и Авдеевском направлениях в течение последних суток. Всего на линии фронта в Украине произошло 121 боеприкосновение.

Об этом сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона утром 23 мая. Он рассказал, что во время наступления на Харьковскую область активность врага по другим направлениям не снижалась.

Оккупанты пытались держать в напряжении всю линию фронта, отметил Музычук. В частности, речь идет о Покровском, Кураховском направлении и районе Часова Яра.

"Продвижений врага на Харьковщине нет за последние сутки, и в Авдеевке на восточных направлениях наши защитники свои позиции удерживают", – сказал он.

На Харьковском направлении большого количества боестолкновений нет, враг продолжает привлекать группы пехоты, чтобы прорваться в сторону села Липцы.

"Наши военнослужащие, в частности бойцы спецназначения "Омеги" Национальной гвардии, которые здесь выполняют задачи, эти группы пехоты обнаруживают, эффективно уничтожают с помощью FPV-дронов. Также имеют место и огневые контакты с использованием стрелкового оружия, артиллерии", – рассказал спикер.

Характерно также применение врагом большого количества авиации, авиаударов, на участках, где враг пытается добиться успеха.

Это в основном применение КАБов, в первую очередь, для разрушения и населенных пунктов, и позиций, где выполняют задачи наши защитники, добавил Руслан Музычук.

По его словам, наибольшая активность противника фиксировалась на Кураховском направлении – почти треть от общего количества боестолкновений.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW отметили, что украинские защитники недавно отбили часть территорий возле Волчанска, продолжаются активные бои. Войска РФ не прекращают атак и недавно незначительно продвинулись в районе города.

Военный 57-й ОМПБр "Историк" рассказал, что оккупанты в районе Волчанск используют привычную для себя тактику – стирают город с лица земли, как действовали в Бахмуте и Авдеевке.

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