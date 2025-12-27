Блог | Прогноз 2026: чем и когда могут закончиться мирные переговоры
Вашему вниманию предлагается первая часть прогноза на 2026 год, посвященная мирным переговорам.
1. Всі ключові актори виходять з єдиної позиції: затягування переговорів погіршуватиме переговорну позицію України. Це той консенсус, який є в США, ЄС та РФ.
2. Території (Донбас перш за все) Путін розглядає як виключну передумову для реальних переговорів.
3. Окрім територій Путін в результаті переговорів хотів би отримати три речі:
– Зняття санкцій;
– Повернення в геополітику;
– Отримання контролю над новою українською владою;
4. Перші два пункти США, схоже готові будуть підтримати. Проте, в Путіна є великий люфт для продовження війни, адже він завжди може почати говорити про зняття європейських санкцій. Окрім того, Путін, цілком реально може вимагати недопущення Зеленського до виборів.
5. В 2026 році, імовірно відбудеться розкол в ЄС з приводу санкційної політики. Частина країн ЄС (перш за все Франція та Італія) будуть виходити з того, що в разі рішення про зняття санкцій США, їхні бізнеси будуть зацікавлені в частковому поверненні до торгівлі з РФ. Це в свою чергу буде штовхати частину Європи до зняття санкцій з Росії.
6. Ніякі гарантії про 5 статтю НАТО не убезпечать нас від майбутніх нападів РФ. Насправді ключові пункти договору: вступ до ЄС та виділення коштів для України. Якщо вони не будуть чітко прописані (конкретні дати і конкретні цифри) – цей договір буде близьким до Будапештського меморандуму.
7. Збереження великої чисельності української армії, при фінансуванні з ЄС, потрібне самій Європі. Там розглядають збереження великої чисельності української армії, як одну з гарантій безпеки для Європи.
Висновки:
Переговори можуть закінчитися у проміжку січень-квітень. Якщо вони результативно завершаться, ми отримаємо мирний договір, який, судячи з усього, передбачатиме вихід з Донбасу та відносно декларативні гарантії безпеки.
Якщо до цього часу переговори зайдуть в тупик, ми входимо в літньо-осінню воєнну кампанію з усіма відповідними наслідками.