Программа действует уже полгода: Палиса рассказал, как бригады, полки и батальоны закупают дроны для фронта

Государственная программа, по которой бригады, полки и батальоны Вооруженных Сил Украины получают средства на закупку дронов, действует уже полгода. За это время на программу выделено около 13 миллиардов гривен.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента, полковник ВСУ Павел Палиса. Он подчеркнул, что за эти средства военные могут купить "мавики", FPV, дроны-"бомберы", системы РЭБ, наземные роботизированные комплексы и тому подобное.

"С декабря 2024 года подразделения начали получать ежемесячные средства: 27 миллионов гривен для бригад, 14-16 миллионов гривен для полков и 5-6 миллионов для отдельных батальонов в зависимости от интенсивности боевых действий на их участках. Сейчас к программе привлечены также артиллерийские бригады, которые получают по 5 миллионов гривен ежемесячно", – рассказал военный.

По его словам, все 100% боевых подразделений ВСУ участвуют в этой программе. Сразу после внедрения программы появилась устойчивая тенденция к росту эффективности украинских защитников.

"Суммарно за март в целом по ВСУ было нанесено на 40% больше поражений, чем в ноябре", – отметил Палиса.

Эффективность действия программы обусловлена, среди прочего, децентрализацией закупок – военные непосредственно на месте сами определяют и заказывают, что именно им нужно. Поэтому децентрализацию армейских закупок надо продолжать, отметил заместитель руководителя ОП.

"Такая система дает подразделениям возможность оперативно покрывать свои потребности и экономить бюджетные средства. Ведь после внедрения программы децентрализации бригады начали учиться работать с большими средствами самостоятельно: осваивать государственные закупки, тендерные процедуры, специализированные электронные площадки и прочее. Это создало конкуренцию между поставщиками и позволило покупать дроны – те же "мавики" – по очень выгодным ценам и экономить государственные средства", – пояснил чиновник.

По словам заместителя Ермака, таким уникальным украинским подходом уже заинтересовались представители стран ЕС и НАТО.

Отметим, что Россию и оккупированный ею Крым почти ежедневно массированно атакуют украинские дроны. Напомним например, как с вечера 16 июля в РФ и в Крыму жаловались на атаку украинских БПЛА. Сообщалось о взрывах, также россияне заявили о погибшем, раненых и разрушениях.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно мэр Киева Виталий Кличко передал защитникам на передовую три тысячи дронов от столичной общины. Их получат бойцы 12 армейского корпуса ВСУ, которые воюют на самых сложных участках фронта.

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